Танцы, волейбол и шахматы: тюменцы стали массово записываться на спорт в 2024 году

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
С ростом спроса на занятия спортом, выросло и число предложений от тренеров. В январе 2024 года объявлений на услуги специалистов по спортподготовке в разных дисциплинах стало больше на 4%, чем год назад.
«Топ-5 самых популярных видов спорта у тюменцев зимой 2024 года — сноуборд, танцы (от парных сальсы и бачаты до индивидуальных хип-хопа), фигурное катание, различные единоборства (от бокса и самбо до кунг-фу и капоэйры), и командные виды спорта», — отмечено в отчете Авито Услуги.
С нового года тюменцы стали больше проявлять интерес к танцам. Рост спроса в данном направлении составил 8% (в сравнительном периоде за январь 2023 и 2024 года).
Как отметили эксперты, спрос на танцы сейчас растет не только в Тюмени, но и по всей стране. В некоторых городах интерес к хореографическим занятиям увеличился за год от 100 до 193%. Предложение со стороны тренеров по танцам тоже растет: сейчас свои услуги предлагают на 31% преподавателей и студий больше, чем в прошлом году.
Еще один тренд — рост интереса со стороны тюменцев к командным видам спорта: к баскетболу — на 19%, хоккею — на 23%, футболу — на 27%, и волейболу — на 127%.
Число предложений специалистов по командным видам спорта также выросло, особенном много стало объявлений от тренеров по баскетболу — в среднем на 62%.
Традиционно тюменцы проявляют большой интерес к зимним видам спорта. Сейчас спрос на тренеров по лыжам вырос на 250% по сравнению с прошлогодним периодом, а на тренеров по сноуборду — на 31%.
Кроме того, у жителей Тюменской области сохраняется популярность единоборств. В январе сибиряки искали тренеров по боксу, карате, дзюдо, самбо, капоэйре, тайскому боксу, тхэквондо и другим дисциплинам на 5% чаще, чем в аналогичный период 2023 года.
В числе направлений, к которым также растет спрос тюменцев — конный спорт (+24%), теннис (большой — в два раза, настольный — в пять раз) и шахматы.
«Интерес к занятиям с тренерами по шахматам вырос на 88% по сравнению с началом прошлого года. Предложение со стороны тренеров растет синхронно спросу — оно выросло на те же 88% год к году», — отметили эксперты.