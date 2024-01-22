Танцы, волейбол и шахматы: тюменцы стали массово записываться на спорт в 2024 году

Как отметили эксперты, спрос на танцы сейчас растет не только в Тюмени, но и по всей стране. В некоторых городах интерес к хореографическим занятиям увеличился за год от 100 до 193%. Предложение со стороны тренеров по танцам тоже растет: сейчас свои услуги предлагают на 31% преподавателей и студий больше, чем в прошлом году.