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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Танцы, волейбол и шахматы: тюменцы стали массово записываться на спорт в 2024 году

Танцы, волейбол и шахматы: тюменцы стали массово записываться на спорт в 2024 году

22 января 2024, 10:03
Фото: Midjourney
Тюменцы начали 2024 год со спорта. В январе спрос на тренеров по различным направлениям вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, а по некоторым видам спорта — на 250%. К таким выводом пришли аналитики «Авито Услуги».

С ростом спроса на занятия спортом, выросло и число предложений от тренеров. В январе 2024 года объявлений на услуги специалистов по спортподготовке в разных дисциплинах стало больше на 4%, чем год назад.

«Топ-5 самых популярных видов спорта у тюменцев зимой 2024 года — сноуборд, танцы (от парных сальсы и бачаты до индивидуальных хип-хопа), фигурное катание, различные единоборства (от бокса и самбо до кунг-фу и капоэйры), и командные виды спорта», — отмечено в отчете Авито Услуги.

В Тюмени резко вырос спрос на тренеров по танцам

С нового года тюменцы стали больше проявлять интерес к танцам. Рост спроса в данном направлении составил 8% (в сравнительном периоде за январь 2023 и 2024 года).

Самые популярные танцевальные направления:

  • сальса,
  • бачата,
  • румба,
  • европейские бальные танцы,
  • хип-хоп.

Как отметили эксперты, спрос на танцы сейчас растет не только в Тюмени, но и по всей стране. В некоторых городах интерес к хореографическим занятиям увеличился за год от 100 до 193%. Предложение со стороны тренеров по танцам тоже растет: сейчас свои услуги предлагают на 31% преподавателей и студий больше, чем в прошлом году.

Тюменцы стали больше заниматься командными видами спорта

Еще один тренд — рост интереса со стороны тюменцев к командным видам спорта: к баскетболу — на 19%, хоккею — на 23%, футболу — на 27%, и волейболу — на 127%.

Число предложений специалистов по командным видам спорта также выросло, особенном много стало объявлений от тренеров по баскетболу — в среднем на 62%.

Единоборства, теннис и шахматы — куда еще записываются тюменцы в 2024 году

Традиционно тюменцы проявляют большой интерес к зимним видам спорта. Сейчас спрос на тренеров по лыжам вырос на 250% по сравнению с прошлогодним периодом, а на тренеров по сноуборду — на 31%.

Кроме того, у жителей Тюменской области сохраняется популярность единоборств. В январе сибиряки искали тренеров по боксу, карате, дзюдо, самбо, капоэйре, тайскому боксу, тхэквондо и другим дисциплинам на 5% чаще, чем в аналогичный период 2023 года.

В числе направлений, к которым также растет спрос тюменцев — конный спорт (+24%), теннис (большой — в два раза, настольный — в пять раз) и шахматы.

«Интерес к занятиям с тренерами по шахматам вырос на 88% по сравнению с началом прошлого года. Предложение со стороны тренеров растет синхронно спросу — оно выросло на те же 88% год к году», — отметили эксперты.
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#Общество#Спорт#Ирина Швецова#ЗОЖ#Авито
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