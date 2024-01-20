Олимпийский чемпион из Югры проиграл тюменцам

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Второе место занял еще один представитель Тюменской области олимпийский чемпион Денис Спицов. Олимпийский чемпион из Югры Сергей Устюгов расположился лишь на 13 позиции.
С начала сезона югорский лыжник пропустил все этапы Кубка России по лыжным гонкам и выступал исключительно на региональных соревнованиях. Единственную победу он одержал в декабре на Кубке Урала в Новоуральске в гонке свободным стилем
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила неудачные выступления Устюгова плохим самочувствием после перенесенной осенью простуды.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в декабре 2023 года из-за аномальных 35-градусных морозов были отменены спринтерские гонки в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону.