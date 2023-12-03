В Тюменской области из-за предстоящих 35-градусных морозов перенесли биатлонные гонки

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
С учетом изменений в графике соревнований, 6 декабря состоится спринт у мужчин и женщин на 7 декабря запланирована гонка на 15 километров у женщин и 20 километров у мужчин, 10 декабря состоятся масс-старты.
Соревнования пройдут на территории центра зимних видом спорта «Жемчужина Сибири».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в конце следующей неделе ожидаются 30-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, 7, 8 и 9 декабря в ночные часы столбики термометров опустятся до -30….-35.