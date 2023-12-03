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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Тюмени перенесли из-за морозов спринтерские гонки на Кубке России по биатлону

В Тюменской области из-за предстоящих 35-градусных морозов перенесли биатлонные гонки

3 декабря 2023, 11:03
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюмени перенесли из-за морозов спринтерские гонки на Кубке России по биатлону

Дату проведения спринтерских гонок в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону изменили с 9 декабря на 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.
Сюжет
Биатлон

С учетом изменений в графике соревнований, 6 декабря состоится спринт у мужчин и женщин на 7 декабря запланирована гонка на 15 километров у женщин и 20 километров у мужчин, 10 декабря состоятся масс-старты.

Соревнования пройдут на территории центра зимних видом спорта «Жемчужина Сибири».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в конце следующей неделе ожидаются 30-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, 7, 8 и 9 декабря в ночные часы столбики термометров опустятся до -30….-35.

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