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Спрос на услуги бытовых мастеров вырос в Тюмени на 44% за полгода
Тюменцы стали гораздо чаще обращаться к сантехникам, электрикам и сборщикам мебели. Эксперты рекомендуют выбирать нужного специалиста с осторожностью.
3 июля, 07:16
2023
Расплатилась синяками: мастер маникюра из Тюмени избила подростка
В ноябре 2022 года юная тюменка пришла на маникюр, но отказалась платить за услугу. Мастер не стерпела и напала на девушку.
20 декабря 2023, 07:07
Ишимские мастерицы вышили огромную карту Тюменской области
Над работой трудились 30 девушек.
7 августа 2023, 02:58
Специалист «Росводоканал Тюмень» в десятке лучших слесарей России
Мастер цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Евгений Кричковский в десятке лучших слесарей России.
5 июля 2023, 06:09
2022
Работника тату-салона отправили в СИЗО по подозрению в изнасиловании юной клиентки
9 декабря 2022, 08:32
В Тюмени открылся экодом «Гудвин»
Начал работу первый в Тюменской области экодом «Гудвин». Открытие уникальной просветительской площадки состоялось по инициативе регионального оператора по обращению с отходами в Тюменской области ООО «ТЭО» при поддержке Правительства Тюменской области и компании «СИБУР».
28 октября 2022, 06:01

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