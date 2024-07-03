Спрос на услуги бытовых мастеров вырос в Тюмени на 44% за полгода

Тюменцы стали гораздо чаще обращаться к сантехникам, электрикам и сборщикам мебели. Эксперты рекомендуют выбирать нужного специалиста с осторожностью.