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В Тюмени количество договоров по ипотечному страхованию выросло в 2.4 раза

В Тюмени количество договоров по ипотечному страхованию выросло в два раза

29 января 2024, 05:41
Фото: 1MI

В Тюмени количество договоров по ипотечному страхованию выросло в 2.4 раза

Несмотря на рост показателя в регионе в 2.4 раза, в целом по стране он не превысил 40,2%. Эксперты «Ренессанс страхования» связывают это с ростом интереса к ипотеке.

В 2023 году 71,7% договоров ипотечного страхования включали защиту жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев, 58,9% — защиту недвижимости, 1,5% — страхование от потери прав собственности.

Такую разницу эксперты объяснили тем, что в договор ипотечного страхования защита недвижимости включается только по завершению строительства, а жизнь и здоровье страхуются сразу.

В рейтинг городов по росту покупок недвижимости в ипотеку также вошли Красноярск — в 2.1 раза и Челябинск — в 1.7 раз. Самые высокие сборы по страховым договорам в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Ранее «Наш город» рассказал, в каких районах Тюмени сдают самые дешевые квартиры. Первое место в рейтинге занял Ленинский район.

Тюменцы стали реже интересоваться квартирами бизнес-класса
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#Общество#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Квартиры#Покупка квартир#Страхование#Ипотека#Любовь Селезнева
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