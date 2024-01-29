В Тюмени количество договоров по ипотечному страхованию выросло в два раза

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В 2023 году 71,7% договоров ипотечного страхования включали защиту жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев, 58,9% — защиту недвижимости, 1,5% — страхование от потери прав собственности.
Такую разницу эксперты объяснили тем, что в договор ипотечного страхования защита недвижимости включается только по завершению строительства, а жизнь и здоровье страхуются сразу.
В рейтинг городов по росту покупок недвижимости в ипотеку также вошли Красноярск — в 2.1 раза и Челябинск — в 1.7 раз. Самые высокие сборы по страховым договорам в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.
Ранее «Наш город» рассказал, в каких районах Тюмени сдают самые дешевые квартиры. Первое место в рейтинге занял Ленинский район.