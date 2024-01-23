Стоимость квартир-малюток в Тюмени превысила 3 миллиона рублей

По данным аналитиков портала «Мир квартир», в целом по России стоимость малогабаритных квартир за год выросла на 16,2% — до 3,2 миллионов рублей. При этом наибольший рост цен на недвижимость был зафиксирован в Магнитогорске (на 55,1%), Челябинске (на 54,5%) и Новокузнецке (на 46,2%), наименьший — в Краснодаре (на 2,4%), Санкт-Петербурге (на 2,4%) и Сочи (на 2,8%).