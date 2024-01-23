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В Тюмени малогабаритные квартиры подорожали на 15,5%

Стоимость квартир-малюток в Тюмени превысила 3 миллиона рублей

23 января 2024, 07:34
Фото: 1MI

В Тюмени малогабаритные квартиры подорожали на 15,5%

В Тюмени на 15,5% выросли цены на квартиры площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость такого жилья сегодня составляет 3,1 миллиона рублей. Квадратный метр за год подорожал на 15% — до 133,5 тысяч рублей.

По данным аналитиков портала «Мир квартир», в целом по России стоимость малогабаритных квартир за год выросла на 16,2% — до 3,2 миллионов рублей. При этом наибольший рост цен на недвижимость был зафиксирован в Магнитогорске (на 55,1%), Челябинске (на 54,5%) и Новокузнецке (на 46,2%), наименьший — в Краснодаре (на 2,4%), Санкт-Петербурге (на 2,4%) и Сочи (на 2,8%).

«Квартиры-студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 „квадратов“ являются ликвидной недвижимостью. Они одходят для получения пассивного дохода от сдачи в аренду, их легко продать. Потому ввартиры-невелички всегда востребованы на рынке и дорожают более быстрыми темпами, чем остальные форматы. Опережающие темпы роста цен на них мы ожидаем и в наступившем году. Из-за увеличения процента по ипотеке покупатели будут все больше переключаться на малогабаритные, а соответственно, более бюджетные объекты», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир кввартир» Павел Луценко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год спрос на долгосрочную аренду увеличился более чем на 20%. Средняя стоимость месяца аренды жилья в областной столице составила 21 тысячу рублей.

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