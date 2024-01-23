«Росводоканал Тюмень» стал еще ближе

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Чат-бот примет показания приборов учета, здесь можно оформить заявку на поверку, опломбировку или установку приборов учёта, даст прямую ссылку для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения и поможет узнать срок проверки счетчиков.
«Мы непрерывно работаем над повышением сервиса услуг, предоставляемых нашим абонентам. По многим вопросам взаимодействовать с предприятием можно на нашем сайте. Чат-бот еще более упростит процесс», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
Для начала работы нужно найти чат и запустить с ним диалог, нажав кнопку /start. Для этого можно перейти по QR-коду, размещенному в группе «Росводоканал Тюмень» во ВКонтакте или перейти по ссылке.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 650 млн кубометров воды и принимают на очистку 600 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 21,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 241,730 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 гг. на природоохранную деятельность направлено более 5,818 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.