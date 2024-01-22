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Updated Сегодня, 04:43

В Тюмени стало больше квартир эконом-класса

Тюменцы стали реже интересоваться квартирами бизнес-класса

22 января 2024, 04:41
Фото: 1MI

В Тюмени стало больше квартир эконом-класса

За 2023 год количество квартир эконом-класса на рынке жилья увеличилось на 7,8%. С чем это связано — рассказали аналитики РБК Тюмень.

Квартир бизнес-класса за год стало меньше на 0,8%, отметили аналитики риэлторской компании «Этажи».

«В декабре 2023 года доля эконом-класса составила 78,1%, предложения комфорт-класса составляют 18,8%. Предложения бизнес-класса составляют 2,7% от общего объема предложения», — рассказали эксперты.

Аналитики считают, что спрос на квартиры эконом-класса начал расти в 2022 году. Все больше застройщиков стали предлагать квартиры евроформата, более 50% сделок приходится на жилье площадью до 45 квадратных метров.

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«Во-первых, такая недвижимость более доступна по цене, во-вторых, представляет наиболее высокую доходность в виде арендных платежей», — подчеркнул гендиректор компании «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Также отмечено, что тюменцы стали чаще интересоваться вторичными квартирами. Спрос на них вырос на 10%, а подорожали они на 4%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу трехуровневую десятикомнатную квартиру. За нее продавец просит более 210 миллионов рублей.

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#Общество#Экономика#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Квартиры#Покупка квартир#Спрос на жилье#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
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