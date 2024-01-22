Тюменцы стали реже интересоваться квартирами бизнес-класса

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Квартир бизнес-класса за год стало меньше на 0,8%, отметили аналитики риэлторской компании «Этажи».
«В декабре 2023 года доля эконом-класса составила 78,1%, предложения комфорт-класса составляют 18,8%. Предложения бизнес-класса составляют 2,7% от общего объема предложения», — рассказали эксперты.
Аналитики считают, что спрос на квартиры эконом-класса начал расти в 2022 году. Все больше застройщиков стали предлагать квартиры евроформата, более 50% сделок приходится на жилье площадью до 45 квадратных метров.
«Во-первых, такая недвижимость более доступна по цене, во-вторых, представляет наиболее высокую доходность в виде арендных платежей», — подчеркнул гендиректор компании «ФЛИП» Евгений Шавнев.
Также отмечено, что тюменцы стали чаще интересоваться вторичными квартирами. Спрос на них вырос на 10%, а подорожали они на 4%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу трехуровневую десятикомнатную квартиру. За нее продавец просит более 210 миллионов рублей.