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Posted Вчера, 18:49

Published Вчера, 18:49

Modified Вчера, 18:51

Updated Вчера, 18:51

В Тюменской области упал спрос на импортные лекарства

Спрос падает. Тюменцы стали реже покупать импортные лекарства

7 января 2024, 18:49
Фото: 1MI

В Тюменской области упал спрос на импортные лекарства

Тюменцы в 2,5 раза чаще покупают отечественные лекарства, чем импортные. Такие данные публикуют аналитики за прошедший год. Так, согласно статистике в 2023-м жители региона купили 29,6 миллиона упаковок российских препаратов и только 13.6 миллиона — зарубежных.

Спрос на импортные лекарства в Тюменской области, согласно той же статистике, снизился в минувшем году на 8 процентов. В 2022 таких было продано почти 15 миллионов упаковок.

И это при том, что отечественные за тот же год подорожали больше чем на 8 процентов. Средняя цена одной упаковки выросла с 213 до 231 рубля. Правда, стоимость зарубежных лекарств также растет. Средняя в 2023-м году увеличилась до 454 рублей.

Аналитики также составили топ-3 самых продаваемых аптечных «продуктов», сообщает РБК.Тюмень. На первом месте в регионе оказался «Парацетамол», на втором «Омепразол», а третье досталось перекиси водорода.

Ранее «Наш город» рассказывал о подорожании лекарств в Тюменской области. Среди наиболее подорожавших препаратов оказались обезболивающие, средства для желудочно-кишечного тракта, поливитамины.

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#Тюмень#Здоровье#Лекарства#Статистика#Продажи#Аптеки#Цена#Стоимость#Подорожание#Инна Доровская
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