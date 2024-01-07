Спрос падает. Тюменцы стали реже покупать импортные лекарства

Posted Вчера, 18:49
Published Вчера, 18:49
Modified Вчера, 18:51
Updated Вчера, 18:51
Спрос на импортные лекарства в Тюменской области, согласно той же статистике, снизился в минувшем году на 8 процентов. В 2022 таких было продано почти 15 миллионов упаковок.
И это при том, что отечественные за тот же год подорожали больше чем на 8 процентов. Средняя цена одной упаковки выросла с 213 до 231 рубля. Правда, стоимость зарубежных лекарств также растет. Средняя в 2023-м году увеличилась до 454 рублей.
Аналитики также составили топ-3 самых продаваемых аптечных «продуктов», сообщает РБК.Тюмень. На первом месте в регионе оказался «Парацетамол», на втором «Омепразол», а третье досталось перекиси водорода.
Ранее «Наш город» рассказывал о подорожании лекарств в Тюменской области. Среди наиболее подорожавших препаратов оказались обезболивающие, средства для желудочно-кишечного тракта, поливитамины.