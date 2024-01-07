Спрос падает. Тюменцы стали реже покупать импортные лекарства

И это при том, что отечественные за тот же год подорожали больше чем на 8 процентов. Средняя цена одной упаковки выросла с 213 до 231 рубля. Правда, стоимость зарубежных лекарств также растет. Средняя в 2023-м году увеличилась до 454 рублей.