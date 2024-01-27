В Тюмени массово распродают капитальные гаражи

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
«Однако интерес к приобретению гаражей в январе 2024 года в Тюмени снизился в обоих сегментах. Спрос на покупку уменьшился на 23%, а на аренду — на 19%», — пояснил руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.
На сегодня средняя стоимость покупки гаража в Тюмени составляет в среднем 550 тысяч рублей, а в сегменте аренды — 3,5 тысячи рублей.
В то же время тюменцы стали чаще интересоваться покупкой машиноместа. При этом стоимость места в паркинге жилого комплекса практически равна цене гаража в капитальном исполнении.