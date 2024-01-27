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Updated Сегодня, 06:27

В Тюмени массово распродают капитальные гаражи

В Тюмени массово распродают капитальные гаражи

27 января 2024, 06:27
Фото: 1MI
По данным «Авито Недвижимости» в январе 2024 года в Тюмени объем предложений доступных для покупки гаражей увеличился на 6% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Больше всего выросло количество объявлений о продаже железобетонных объектов — на 24%.
«Однако интерес к приобретению гаражей в январе 2024 года в Тюмени снизился в обоих сегментах. Спрос на покупку уменьшился на 23%, а на аренду — на 19%», — пояснил руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

На сегодня средняя стоимость покупки гаража в Тюмени составляет в среднем 550 тысяч рублей, а в сегменте аренды — 3,5 тысячи рублей.

В то же время тюменцы стали чаще интересоваться покупкой машиноместа. При этом стоимость места в паркинге жилого комплекса практически равна цене гаража в капитальном исполнении.

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#Ирина Швецова#Авито
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