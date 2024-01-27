В Тюмени массово распродают капитальные гаражи

По данным «Авито Недвижимости» в январе 2024 года в Тюмени объем предложений доступных для покупки гаражей увеличился на 6% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Больше всего выросло количество объявлений о продаже железобетонных объектов — на 24%.