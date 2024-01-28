В 2024 году спрос на услуги красоты в Тюмени вырос почти в два раза

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:57
Лидеры роста спроса — услуги психологов — интерес в этом сегменте вырос на 99%. Также увеличился интерес к диетологам — на 314% и мастерам по ламинированию, окрашиванию ресниц и бровей — на 374%. О том какие еще бьюти- и оздоровительные услуги интересуют сегодня, «Нашему городу» рассказали в «Авито Услугах».
«В январе во многих сферах тюменцы реализуют, что называется, отложенный спрос: когда занятие каким-то делом или обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось до какого-то момента. Как видим, тюменцы давно планировали заняться собой, уделить время ментальному здоровью и здоровью своего тела, и стимулом наконец реализовать эти планы стало наступление Нового года. В 2024 году клиента встречает комфортным сервисом и широким выбором специалистов: с одной стороны, платформы по поиску специалистов развивают такие инструменты, как онлайн-запись, которая позволяет забронировать слот даже без личного общения с мастером, а с другой стороны растет предложение со стороны мастеров — в январе оно выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При выборе бьюти-специалистов на Авито Услугах мы призываем обращать внимание на медиа-презентацию работы специалистов в формате фото или видео, чтобы сразу оценить, подходит ли вам такая услуга, и изучать отзывы — выбирать рекомендуется мастеров, получающих регулярную положительную обратную связь», — пояснил руководитель категории «Красота и здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников.
В январе спрос на услуги косметологов в Тюмени вырос на 119%. Жители города особенно часто стали интересоваться уходовыми процедурами для лица и тела, и лечением сосудистых патологий.
Спрос на услуги парикмахеров в Тюмени вырос на 34%. Причем этот сегмент растет как под влиянием интереса со стороны женщин (спрос на стрижку, окрашивание и укладку вырос на 19%), так и со стороны мужчин (на барберов спрос вырос на 24%). Особый интерес — к наращиванию волос. Спрос на эту услугу вырос на 54% по сравнению с январем прошлого года.
Спрос по спортивным направлениям: фитнес, йога, кардио, танцевальные стили — в Тюмени вырос на 16% по сравнению с январем 2023 года.
Также тюменцы стали чаще записываться на секции командных видов спорта — волейбол, футбол, хоккей и больше интересоваться конным спортом и шахматами.