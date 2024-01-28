В 2024 году спрос на услуги красоты в Тюмени вырос почти в два раза

Спрос на услуги парикмахеров в Тюмени вырос на 34%. Причем этот сегмент растет как под влиянием интереса со стороны женщин (спрос на стрижку, окрашивание и укладку вырос на 19%), так и со стороны мужчин (на барберов спрос вырос на 24%). Особый интерес — к наращиванию волос. Спрос на эту услугу вырос на 54% по сравнению с январем прошлого года.