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Авито Недвижимость: в Тюмени резко вырос спрос на машиноместа

Авито Недвижимость: в Тюмени резко вырос спрос на машиноместа

27 января 2024, 05:07
Фото: 1MI
В январе 2024 года в Тюмени объем предложений доступных для покупки машиномест увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Предложений по аренде данного вида недвижимости выросло на 86%. Об этом «Нашему городу» рассказали в «Авито Недвижимости».
«Интерес к приобретению машиномест в Тюмени в январе 2024 года увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. При этом за тот же период мы наблюдаем незначительное снижение интереса к аренде данного вида недвижимости — спрос уменьшился на 1%», — отметил Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито».

Средняя стоимость покупки машиноместа в Тюмени в январе 2024 года составила 550 тысяч рублей, а в сегменте аренды — 3,5 тысячи рублей.

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#Ирина Швецова#Авито
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