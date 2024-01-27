Авито Недвижимость: в Тюмени резко вырос спрос на машиноместа

В январе 2024 года в Тюмени объем предложений доступных для покупки машиномест увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Предложений по аренде данного вида недвижимости выросло на 86%. Об этом «Нашему городу» рассказали в «Авито Недвижимости».