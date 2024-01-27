Авито Недвижимость: в Тюмени резко вырос спрос на машиноместа

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
«Интерес к приобретению машиномест в Тюмени в январе 2024 года увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. При этом за тот же период мы наблюдаем незначительное снижение интереса к аренде данного вида недвижимости — спрос уменьшился на 1%», — отметил Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито».
Средняя стоимость покупки машиноместа в Тюмени в январе 2024 года составила 550 тысяч рублей, а в сегменте аренды — 3,5 тысячи рублей.