Этой зимой в Тюмени туристы могут снять квартиру посуточно в среднем за 2 тыс. рублей

В «Авито Недвижимости» изучили средние цены на посуточную аренду жилья в разных местах страны.

Дешевле всего с точки зрения стоимости аренды квартиры в этом году обойдется путешествие в Киров — 1700 рублей за ночь в арендованной квартире. Также в топ-3 по доступности вошли Брянск (1800 рублей за сутки) и Барнаул (1950 рублей за сутки).