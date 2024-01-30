Этой зимой в Тюмени туристы могут снять квартиру посуточно в среднем за 2 тыс. рублей

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В «Авито Недвижимости» изучили средние цены на посуточную аренду жилья в разных местах страны.
Дешевле всего с точки зрения стоимости аренды квартиры в этом году обойдется путешествие в Киров — 1700 рублей за ночь в арендованной квартире. Также в топ-3 по доступности вошли Брянск (1800 рублей за сутки) и Барнаул (1950 рублей за сутки).
2000 рублей в среднем стоит посуточная аренда квартиры сразу в 15 городах, в том числе Тюмени.
Чуть выше посуточную аренду квартиру предлагают в Архангельске (2250 рублей) и Иркутске (2360 рублей).
В Екатеринбурге, столице российского стрит-арта, который актуален в любое время года, арендовать квартиру на сутки зимой этого года стоит в среднем 2400 рублей, а в Санкт-Петербурге — 2450 рублей.
Чуть дороже посуточные квартиры — в Пятигорске, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Симферополе (по 2500 рублей за ночь). В Сочи, Выборге и Суздале — аренда квартиры посуточно обойдется в среднем за 3000 рублей.
Самыми дорогими городами из подборки стали Москва и Плёс. Средняя стоимость аренды жилья в обеих локациях — 3500 рублей в сутки.
«Внутренний туризм в России активно развивается, появляются новые сценарии и направления для путешествий. За год по стране количество предложений на „Авито“ увеличилось на 29%, а значит и выбор для путешественников стал шире. В то же время средние цены на краткосрочную аренду выросли на 21% — с 2000 до 2400 рублей в сутки. Но это всё равно обычно более доступный вариант, чем номер в отеле», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.