Тюменцам предложили придумать название нового шоу на НТВ

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
«Сейчас идет запись пилотного выпуска нового кулинарного шоу на НТВ, которое я предложила телеканалу. Мы еще находимся в поисках точной формы и ищем мне образ, в котором все это заиграет одним общим блюдом. Поэтому название могут даже читатели предлагать в комментариях моего блога „Это вкусно, Настя!“», — поделилась Анастасия с Ura.ru.
Второй этап съемок начнется в середине февраля.
Тюменка сотрудничает с телеканалом НТВ уже полтора года. Девушку можно увидеть в проекте «Еда живая», в котором она является кондитером.
Ранее «Наш город» сообщал, что пьющая семья тюменцев попала на федеральный канал. Ольга и Вадим стали героями шоу «Мужское/Женское».