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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Тюменцам предлагают придумать название нового шоу на НТВ

Тюменцам предложили придумать название нового шоу на НТВ

6 февраля 2024, 06:56
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают придумать название нового шоу на НТВ

Телеведущая Анастасия Семянива сообщила о старте съемок ее авторского шоу. Блогер призвала тюменцев помочь ей с выбором названия проекта.
«Сейчас идет запись пилотного выпуска нового кулинарного шоу на НТВ, которое я предложила телеканалу. Мы еще находимся в поисках точной формы и ищем мне образ, в котором все это заиграет одним общим блюдом. Поэтому название могут даже читатели предлагать в комментариях моего блога „Это вкусно, Настя!“», — поделилась Анастасия с Ura.ru.

Второй этап съемок начнется в середине февраля.

Тюменка сотрудничает с телеканалом НТВ уже полтора года. Девушку можно увидеть в проекте «Еда живая», в котором она является кондитером.

Ранее «Наш город» сообщал, что пьющая семья тюменцев попала на федеральный канал. Ольга и Вадим стали героями шоу «Мужское/Женское».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Кулинария#Телевидение#Телепрограммы#Шоу#Любовь Селезнева
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