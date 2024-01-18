Актер из Тюмени снялся в новом сезоне сериала «Ресторан по понятиям»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Иван Филиппов снялся в третьем сезоне сериала «Ресторан по понятиям». Сюжет повествует о четырех уголовниках — воре Шустром, мошеннике Кощее, хулигане Кувалде и похитителе домашних животных Кильке.
Мужчины познакомились в тюрьме и решили покончить с криминалом, но перед этим — совершить грандиозное ограбление, чтобы каждому хватило денег на всю жизнь. Однако для того, чтобы осуществить задуманное, им пришлось арендовать ресторан.
Персонажу Ивана Филиппова предстоит познакомиться с главными героями сериала. Изначально его ошибочно примут за форточника, но в итоге сотрудничество перерастет в дружбу.
По словам тюменца, ему понравилось сниматься в сериале, так как на съемочной площадке его окружали профессионалы.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский актер из сериала «Слово пацана» получил подарок от футбольного клуба «Спартак». Льву Зулькарнаеву вручили фирменную футболку.