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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Тюменский актер снялся в новом сезоне сериала «Ресторан по понятиям»

Актер из Тюмени снялся в новом сезоне сериала «Ресторан по понятиям»

18 января 2024, 09:59
Фото: 1MI

Тюменский актер снялся в новом сезоне сериала «Ресторан по понятиям»

Российскому зрителю тюменец знаком по главной роли в сериале «По колено». Несмотря на свой рост — 135 сантиметров, ему удалось стать знаменитым актером.

Иван Филиппов снялся в третьем сезоне сериала «Ресторан по понятиям». Сюжет повествует о четырех уголовниках — воре Шустром, мошеннике Кощее, хулигане Кувалде и похитителе домашних животных Кильке.

Мужчины познакомились в тюрьме и решили покончить с криминалом, но перед этим — совершить грандиозное ограбление, чтобы каждому хватило денег на всю жизнь. Однако для того, чтобы осуществить задуманное, им пришлось арендовать ресторан.

Фото: Иван Филиппов / ВКонтакте

Персонажу Ивана Филиппова предстоит познакомиться с главными героями сериала. Изначально его ошибочно примут за форточника, но в итоге сотрудничество перерастет в дружбу.

По словам тюменца, ему понравилось сниматься в сериале, так как на съемочной площадке его окружали профессионалы.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский актер из сериала «Слово пацана» получил подарок от футбольного клуба «Спартак». Льву Зулькарнаеву вручили фирменную футболку.

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