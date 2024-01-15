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Тюменский актер из сериала «Слово пацана» получил подарок от футболистов «Спартака»

Тюменский актер из сериала «Слово пацана» получил подарок от футболистов «Спартака»

15 января 2024, 12:00
Футбольный клуб «Спартак» сделал памятный подарок Льву Зулькарнаеву, который в сериале «Слово пацана» сыграл роль «Зимы». В качестве презента ему вручили фирменную футболку с цифрами 72 — кодом Тюменской области — родины актера.
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Информация об этом была опубликована в официальном телеграм-канале футбольного клуба.

«Лев Зулькарнаев на стадионе „Спартака“! Актер, сыгравший „Зиму“ в сериале „Слово пацана“, и давний болельщик красно-белых заглянул на нашу домашнюю арену. Всегда рады видеть, Лев!» — отмечено в сообщении.

Ранее молодой артист, поделился видео со своих проб на роль, которая прославила его на всю страну.

Лев Зулькарнаев родился и вырос в Тюмени. После окончания Тюменского индустриального техникума уехал в Москву, где поступил в ГИТИС. На сегодня в портфолио 23-летнего тюменца несколько ролей в полнометражном кино и сериалах.

Напомним, на успехе сериала «Слово пацана» сейчас пытаются заработать продавцы с «Авито» и даже мошенники. Последние ищут жерт среди поклонников фильма в соцсетях, приглашая их на несуществующие кастинги.

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#Общество#Ирина Швецова#Актеры#Звезда
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