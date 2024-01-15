Тюменский актер из сериала «Слово пацана» получил подарок от футболистов «Спартака»

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Информация об этом была опубликована в официальном телеграм-канале футбольного клуба.
«Лев Зулькарнаев на стадионе „Спартака“! Актер, сыгравший „Зиму“ в сериале „Слово пацана“, и давний болельщик красно-белых заглянул на нашу домашнюю арену. Всегда рады видеть, Лев!» — отмечено в сообщении.
Ранее молодой артист, поделился видео со своих проб на роль, которая прославила его на всю страну.
Лев Зулькарнаев родился и вырос в Тюмени. После окончания Тюменского индустриального техникума уехал в Москву, где поступил в ГИТИС. На сегодня в портфолио 23-летнего тюменца несколько ролей в полнометражном кино и сериалах.
Напомним, на успехе сериала «Слово пацана» сейчас пытаются заработать продавцы с «Авито» и даже мошенники. Последние ищут жерт среди поклонников фильма в соцсетях, приглашая их на несуществующие кастинги.