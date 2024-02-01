nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Из-за плохой погоды отменен рейс Тюмень — Сабетта

Из-за непогоды тюменцы не смогут улететь в ямальскую Сабетту

1 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI

Из-за плохой погоды отменен рейс Тюмень — Сабетта

Согласно расписанию, самолет авиакомпании «Северо-Запад» должен вылететь сегодня в 11:35. Однако погодные условия внесли свои коррективы в расписание.

Рейс Тюмень — Сабетта, запланированный на 11:35 1 февраля, отменен. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

Рейс был отменен из-за погоды в Сабетте. По данным Гисметео, сегодня там бушует сильный ветер — до 23 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -21 градуса.

Ранее «Наш город» сообщал, что на реконструкцию тюменского аэропорта Рощино выделили 14 миллиардов рублей. Работы планируется завершить в 2027 году.

Читайте также:
В Тюмени построят фабрику-прачечную за 300 миллионов рублейДо Тюмени не доехал: автовоз с новыми иномарками влетел в фуруИз-за «Лыжни России» в Тюмени перекроют Рощинское шоссе
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Задержка рейса#Рощино#Любовь Селезнева#Рейсы
Подпишитесь
Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год
31 января, 14:31
Контроль за коллекторами, допуск к гостайне: что изменится в феврале в жизни тюменцев
Сегодня, 01:00
«Их быстро разбирают»: тюменцы столкнулись с дефицитом долларов
Сегодня, 03:44
Арбитражи января: хитрый тюменец, дело интимного салона и долгожданное банкротство
31 января, 07:00
В Тюмень идут ледяные дожди
Сегодня, 05:37
«Мечтал построить дом, планировал троих детей»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени
31 января, 14:15