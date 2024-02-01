Из-за непогоды тюменцы не смогут улететь в ямальскую Сабетту

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Рейс Тюмень — Сабетта, запланированный на 11:35 1 февраля, отменен. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
Рейс был отменен из-за погоды в Сабетте. По данным Гисметео, сегодня там бушует сильный ветер — до 23 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -21 градуса.
Ранее «Наш город» сообщал, что на реконструкцию тюменского аэропорта Рощино выделили 14 миллиардов рублей. Работы планируется завершить в 2027 году.