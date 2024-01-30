В Тюмени сегодня потеплеет до -8

В Тюменской области во вторник метеорологи обещают переменную облачность, в утренние часы изморозь. Днем термометры покажут -9…-14, в ночные часы температура воздуха составит -15…-20, при прояснении до -25. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

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