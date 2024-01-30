В Тюмени сегодня потеплеет до -8

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
Modified Сегодня, 01:11
Updated Сегодня, 01:11
В Тюмени 30 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 2,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -12…-8, в темное время суток температура воздуха составит -13…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43 закат в 16:58 продолжительность дня 8 часов 15 минут.
В Тобольске во вторник синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 2,2 м/с. Утром и днем -16…-13, в темное время суток температура воздуха составит -13…-14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37 закат в 16:42 продолжительность дня 8 часов 5 минут.
В Ялуторовске во вторник, 30 января, ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -14…11, в темное время суток температура воздуха составит -12…-14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37, закат в 16:57 продолжительность дня 8 часов 20 минут.
В Заводоуковске 30 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -14…-10, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -13…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36, закат в 16:57 продолжительность дня 8 часов 21 минута.
В Ишиме 30 января ожидается снег, ветер до 2,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-11, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -15…-13.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22, закат в 16:47 продолжительность дня 8 часов 25 минут.