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В Тюмени снизился спрос на аренду жилья

В Тюмени резко снизился спрос на аренду жилья

30 января 2024, 02:50
Фото: 1MI

В Тюмени снизился спрос на аренду жилья

Тюмень оказалась в топе городов, где по итогам 4 квартала 2023 года спрос на долгосрочную аренду жилья резко упал. Относительно 3 квартала он снизился на 24%.

Аналитики «Авито Недвижимости» отметили, что аналогичный показатель был зафиксирован и в Воронеже, с которым Тюмень делит второе место в рейтинге. Первое место занял Ставрополь, там спрос снизился на 30%. При этом предложение на рынке аренды также сократилось — на 9%.

Средняя стоимость съема недвижимости в Тюмени выросла на 14% и составила 25 тысяч рублей. Аналитики считают, что на рост цен повлияло сокращение предложения.

В целом по России спрос на аренду жилья сократился на 1%, а предложение — на 10%. Стоимость же выросла на 15% и составила 30 тысяч рублей.

Аналитики также отметили, что спрос на двухкомнатные квартиры снизился на 4%, на трехкомнатные — на 3%, а на студии же вырос на 11%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени жилье на вторичном рынке подорожало на 0,8%. На данный момент стоимость квадратного метра в среднем составляет 116.4 тысячи рублей.

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