В Тюмени резко снизился спрос на аренду жилья

Аналитики «Авито Недвижимости» отметили, что аналогичный показатель был зафиксирован и в Воронеже, с которым Тюмень делит второе место в рейтинге. Первое место занял Ставрополь, там спрос снизился на 30%. При этом предложение на рынке аренды также сократилось — на 9%.