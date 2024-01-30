В Тюмени резко снизился спрос на аренду жилья

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Аналитики «Авито Недвижимости» отметили, что аналогичный показатель был зафиксирован и в Воронеже, с которым Тюмень делит второе место в рейтинге. Первое место занял Ставрополь, там спрос снизился на 30%. При этом предложение на рынке аренды также сократилось — на 9%.
Средняя стоимость съема недвижимости в Тюмени выросла на 14% и составила 25 тысяч рублей. Аналитики считают, что на рост цен повлияло сокращение предложения.
В целом по России спрос на аренду жилья сократился на 1%, а предложение — на 10%. Стоимость же выросла на 15% и составила 30 тысяч рублей.
Аналитики также отметили, что спрос на двухкомнатные квартиры снизился на 4%, на трехкомнатные — на 3%, а на студии же вырос на 11%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени жилье на вторичном рынке подорожало на 0,8%. На данный момент стоимость квадратного метра в среднем составляет 116.4 тысячи рублей.