nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В Тюмени магазины массово нарушают закон, торгуя алкоголем после 21: 00

В Тюмени магазины массово нарушают закон, торгуя алкоголем после 21: 00

29 января 2024, 15:56
Фото: 1MI
В Тюмени круглосуточные магазины продолжают нарушать закон, торгуя водкой по ночам. Приобрести водку или пиво можно без проблем, если продавцы знают покупателя в лицо.

Об этом жители Заречной части города рассказали «Ура.ру».

«Я живу на улице Ватутина улице. У нас в шаговой доступности есть несколько магазинов, которые по ночам торгуют и водкой, и шампанским, и пивом. Все местные о них знают. Алкоголь в ночное время продавцы отпускают только тем, кого знают в лицо», — цитирует издание собеседника.

По словам другого тюменца, для торговли алкоголем в ночное время предприниматели используют определенную схему.

«Перед закрытием магазина, то есть, до наступления 21:00, они пробивают по кассе и ЕГАИС 10 — 20 бутылок крепкого алкоголя. И уже потом эти алкогольные напитки продают в ночное время. Никаких чеков покупателям они, естественно, не выдают», — рассказал инсайдер.

Ранее тюменские общественники проверили, как местные магазины соблюдают запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним. Нарушение закона было выявлено ими уже в первой торговой точке.

Читайте также:
Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельемВ Тюмени вандалы разгромили новую спортплощадкуВ тюменском поселке пьяного водителя поймали по пути на похороны собаки
#Общество#Ирина Швецова#Алкогольная продукция#Продажа алкоголя
Подпишитесь
«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
Сегодня, 07:09
«Поведется даже самый умный»: как мошенники обманывают жителей Тюменской области?
Сегодня, 07:50
Третий случай за месяц: тюменец вернулся с СВО и едва не утонул в яме с кипятком
Сегодня, 09:01
На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение
Сегодня, 04:48
Штормовое предупреждение: сильная изморозь и ветер ожидаются в Тюмени
Сегодня, 11:15
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Сегодня, 08:19