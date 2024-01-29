В Тюмени магазины массово нарушают закон, торгуя алкоголем после 21: 00

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Об этом жители Заречной части города рассказали «Ура.ру».
«Я живу на улице Ватутина улице. У нас в шаговой доступности есть несколько магазинов, которые по ночам торгуют и водкой, и шампанским, и пивом. Все местные о них знают. Алкоголь в ночное время продавцы отпускают только тем, кого знают в лицо», — цитирует издание собеседника.
По словам другого тюменца, для торговли алкоголем в ночное время предприниматели используют определенную схему.
«Перед закрытием магазина, то есть, до наступления 21:00, они пробивают по кассе и ЕГАИС 10 — 20 бутылок крепкого алкоголя. И уже потом эти алкогольные напитки продают в ночное время. Никаких чеков покупателям они, естественно, не выдают», — рассказал инсайдер.
Ранее тюменские общественники проверили, как местные магазины соблюдают запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним. Нарушение закона было выявлено ими уже в первой торговой точке.