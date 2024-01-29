В Тюмени вандалы разгромили новую спортплощадку

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Подрядчикам удалось заменить сломанные сиденья на больших трибунах, в других местах планируют установить деревянные лавки.
Директор Службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа, Иван Богданов, пообещал проанализировать ущерб и обратиться в правоохранительные органы. Ситуацию будут держать на контроле.
Напомним, что площадку построили в честь 100-летия Министерства спорта РФ. При занятиях тюменцы могут отсканировать QR-код и обратиться к помощи виртуального тренера.