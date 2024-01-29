В Тюмени вандалы разгромили новую спортплощадку

В 2023 году в Тюмени на улице Энергостроителей была установлена новая многофункциональная спортивная площадка. Однако на днях она стала объектом вандализма. Неизвестные лица разрушили сиденья на трибунах и попытались повредить навес.

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