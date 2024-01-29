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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Тюмени вандалы разгромили новую спортплощадку

В Тюмени вандалы разгромили новую спортплощадку

29 января 2024, 13:55
Фото: 1MI
В 2023 году в Тюмени на улице Энергостроителей была установлена новая многофункциональная спортивная площадка. Однако на днях она стала объектом вандализма. Неизвестные лица разрушили сиденья на трибунах и попытались повредить навес.

Подрядчикам удалось заменить сломанные сиденья на больших трибунах, в других местах планируют установить деревянные лавки.

Директор Службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа, Иван Богданов, пообещал проанализировать ущерб и обратиться в правоохранительные органы. Ситуацию будут держать на контроле.

Напомним, что площадку построили в честь 100-летия Министерства спорта РФ. При занятиях тюменцы могут отсканировать QR-код и обратиться к помощи виртуального тренера.

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#Общество#Спорт#Новости тюмени#Благоустройство#Спортплощадка#Вандалы#Петрова
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