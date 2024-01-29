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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

В тюменском поселке задержали водителя, ехавшего на похороны собаки

В тюменском поселке пьяного водителя поймали по пути на похороны собаки

29 января 2024, 09:59
Фото: 1MI

В тюменском поселке задержали водителя, ехавшего на похороны собаки

За выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 36 пьяных водителей. Рекорд по количеству выпитого побил 38-летний житель поселка Туртас Уватского района.

Показания алкотестера составили 2.01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом, автомобилиста уже лишали водительских прав за повторное «пьяное» вождение в 2021 году.

Водитель «Лады» пояснил, что выпивал алкоголь дома. После этого он поехал хоронить собаку. В отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело, его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске задержали 35-летнего местного жителя. Мужчина почти год ездил на автомобиле покойника.

#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Водительские права#Водители#Новости тюмени#Нетрезвые водители#Любовь Селезнева
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