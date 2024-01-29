В тюменском поселке пьяного водителя поймали по пути на похороны собаки

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Показания алкотестера составили 2.01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом, автомобилиста уже лишали водительских прав за повторное «пьяное» вождение в 2021 году.
Водитель «Лады» пояснил, что выпивал алкоголь дома. После этого он поехал хоронить собаку. В отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело, его автомобиль отправлен на штрафстоянку.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске задержали 35-летнего местного жителя. Мужчина почти год ездил на автомобиле покойника.