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Жителю Тюмени грозит пересадка кожи из-за падения в яму с кипятком

29 января 2024, 16:27
1MI
Жителю Тюмени, провалившемуся в яму с кипятком, грозит пересадка кожи и длительная реабилитация. За состоянием пострадавшего следят медики.

Напомним, что происшествие произошло 15 января на улице Амурской.

Молодой человек наступил на асфальт, который развалился из-за размытого под ним грунта. Прохожие оказали тюменцу первую помощь и вызвали скорую. В больнице ему сообщили, что у него ожог левой ноги первой-второй степени. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее похожий случай произошел с еще одной жительницей Тюмени. Ранним утром 28 января, она провалилась в кипяток по адресу: 50 лет ВЛКСМ. Как сообщают местные жители, предупреждающих знаков на месте установлено не было.

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#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Происшествие#Алина Петрова
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