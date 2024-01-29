Жителю Тюмени грозит пересадка кожи из-за падения в яму с кипятком

Молодой человек наступил на асфальт, который развалился из-за размытого под ним грунта. Прохожие оказали тюменцу первую помощь и вызвали скорую. В больнице ему сообщили, что у него ожог левой ноги первой-второй степени. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело.