Жителю Тюмени грозит пересадка кожи из-за падения в яму с кипятком

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Напомним, что происшествие произошло 15 января на улице Амурской.
Молодой человек наступил на асфальт, который развалился из-за размытого под ним грунта. Прохожие оказали тюменцу первую помощь и вызвали скорую. В больнице ему сообщили, что у него ожог левой ноги первой-второй степени. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Ранее похожий случай произошел с еще одной жительницей Тюмени. Ранним утром 28 января, она провалилась в кипяток по адресу: 50 лет ВЛКСМ. Как сообщают местные жители, предупреждающих знаков на месте установлено не было.