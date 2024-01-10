Тюменские бизнесмены массово скупают медицинские центры

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Эксперты отметили, что одной из причин повышения спроса стала популярность программ ДМС в области — все больше медучреждений начинают оказывать услуги по полисам.
«В последние годы в регионах растет востребованность франшиз современных лабораторий медицинских анализов, которые могут представлять интерес для предпринимателей либо как самостоятельный бизнес, либо как дополнительная услуга для пациентов на базе действующих клиник», — рассказал руководитель категории «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито» Илья Дудковский.
Также у бизнесменов 69% вырос спрос на покупку баз отдыха. Аналитики считают, что спрос на отдых в Тюменской области со временем будет только расти.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на улице Дзержинского продают закусочную. За нее владелец просит почти четыре миллиона рублей.