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У тюменских бизнесменов вырос спрос на медицинские центры

Тюменские бизнесмены массово скупают медицинские центры

10 января 2024, 04:00
Фото: Midjourney

У тюменских бизнесменов вырос спрос на медицинские центры

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году спрос на покупку медцентров вырос на 108%. Об этом рассказали аналитики «Авито» РБК Тюмень.

Эксперты отметили, что одной из причин повышения спроса стала популярность программ ДМС в области — все больше медучреждений начинают оказывать услуги по полисам.

«В последние годы в регионах растет востребованность франшиз современных лабораторий медицинских анализов, которые могут представлять интерес для предпринимателей либо как самостоятельный бизнес, либо как дополнительная услуга для пациентов на базе действующих клиник», — рассказал руководитель категории «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито» Илья Дудковский.

Также у бизнесменов 69% вырос спрос на покупку баз отдыха. Аналитики считают, что спрос на отдых в Тюменской области со временем будет только расти.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на улице Дзержинского продают закусочную. За нее владелец просит почти четыре миллиона рублей.

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#Общество#Бизнес#Тюменская область#Покупка-продажа#Авито#Любовь Селезнева
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