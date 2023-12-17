В Историческом центре Тюмени выставлен на продажу коттедж с дровяной баней и хаммамом

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени забронировали практически все дома и коттеджи на Новый год. Свободными остались только дорогостоящие таунхаусы, сутки аренды которых в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января стоят от 50 до 90 тысяч рублей.