В Историческом центре Тюмени выставлен на продажу коттедж с дровяной баней и хаммамом

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
В опубликованном объявлении указано, что в коттедже из голицынского керамического кирпича выполнен дизайнерский ремонт из материалов премиум-класса в стиле Арт-Деко.
Имеются большая кухня-столовая-гостиная, три спальни (в каждой спальне свой санузел и гардеробная), есть гидравлический лифт Orona (Испания), библиотека, кабинет, прачечная, тренажерный зал, спроектированный кино-зал с шумоизоляцией, бильярдная, бассейн, джакузи, хаммам, баня на дровах. Также в доме расположено укомплектованное для жизни отдельное помещение для обслуживающего персонала.
На территории рядом с коттеджем расположены сад, летняя кухня с барбекю и мангалом, а также гараж на две машины с возможностью расширения.
В доме установлена система умный дом Elan, управление реализовано с тач-панелей и любых гаджетов. Включение света сенсорное внутри и снаружи дома. Имеется охранная и пожарная сигнализация, внутреннее и наружное видеонаблюдение, автоматический полив.
«В этом доме есть всё для счастливого проживания, и даже экологически чистый воздух», — заверяет собственник.
Еще один коттедж в Тюмени продают в Историческом центре на улице Железнодорожной. За трехэтажный дом площадью 694 квадратных метра просят 120 миллионов рублей.
В объявлении указано, что коттедж построен в 2007 году заводом ЖБИ по их же проекту из железо-бетонных панелей завода ЖБИ.
Дом имеет три полноценных этажа, один из них — цоколь. Проведены центральное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.
Немного дешевле стоит усадьбу в классическом стиле 18 века, расположенную в микрорайоне Тараскуль. Коттедж площадью 450 квадратных метров выставлен на продажу за 95 миллионов рублей.
«Построен масштабно, без экономии материалов. Во всем доме выполнен ремонт дорогостоящими и качественными материалами, использован авторский дизайн, изюминка- камин с изразцами. Пол первого этажа — сборный паркет. Лестница из массива дуба. Все материалы для ремонта привезены из Эмиратов, Испании и Италии», — указано в объявлении.
На первом этаже располагаются кухня, зал. На втором — холл, бильярдная, спальные комнаты, в каждой есть индивидуальный санузел. Также имеется цокольный этаж, бассейн. На участке рядом с усадьбой расположены гостевой дом, дом для персонала, гараж, двухэтажная баня.
На территории всей усадьбы выполнен ландшафтный дизайн, все здания соединены дорожками, есть беседка для отдыха с барбекю, насаждения — плодовые, лиственные и хвойные. Имеются также теплица, небольшой огород, детский городок, спортивная зона.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени забронировали практически все дома и коттеджи на Новый год. Свободными остались только дорогостоящие таунхаусы, сутки аренды которых в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января стоят от 50 до 90 тысяч рублей.