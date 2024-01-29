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Published Сегодня, 14:51

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Тюмени на 0,8% выросла стоимость квадратного метра «вторички»

Тюмени на 0,8% выросла стоимость квадратного метра «вторички»

29 января 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney
В январе 2024 года в Тюмени жилье на вторичном рынке подорожало на 0,8%. На сегодня, стоимость квадратного метра «вторички» составляет в среднем 116,4 тыс. рублей.

В прошлом году, по данным Циан. Аналитика, стоимость вторичного квадратного метра в Тюмени жилья выросла на 11%.

Такая же ситуация в данном сегменте недвижимости наблюдается и в других регионах страны — средние цены за «квадрат» вторичного жилья по России с нового года вырос на 1,1%, а в сравнении с январем прошлого года — на 13%.

«В первом квартале 2024 года на вторичном рынке с высокой долей вероятности средние номинальные цены предложения в большинстве локаций перейдут к стагнации. В некоторых городах это уже произошло. Во втором квартале мы ожидаем небольшое снижение средних цен — на 7-9% от сегодняшних уровней», — пояснила эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.

Специалисты уверены, что в течение года цены на недвижимость будут еще корректироваться из-за высоких ипотечных ставок и снижения спроса.

В настоящее время в Тюмени значительно подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость такого жилья сегодня составляет 3,1 миллиона рублей.

Ранее аналитики Циан рассказали, в каких районах Тюмени можно снять самое дешевое жилье.

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