Тюмени на 0,8% выросла стоимость квадратного метра «вторички»

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В прошлом году, по данным Циан. Аналитика, стоимость вторичного квадратного метра в Тюмени жилья выросла на 11%.
Такая же ситуация в данном сегменте недвижимости наблюдается и в других регионах страны — средние цены за «квадрат» вторичного жилья по России с нового года вырос на 1,1%, а в сравнении с январем прошлого года — на 13%.
«В первом квартале 2024 года на вторичном рынке с высокой долей вероятности средние номинальные цены предложения в большинстве локаций перейдут к стагнации. В некоторых городах это уже произошло. Во втором квартале мы ожидаем небольшое снижение средних цен — на 7-9% от сегодняшних уровней», — пояснила эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
Специалисты уверены, что в течение года цены на недвижимость будут еще корректироваться из-за высоких ипотечных ставок и снижения спроса.
В настоящее время в Тюмени значительно подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость такого жилья сегодня составляет 3,1 миллиона рублей.
Ранее аналитики Циан рассказали, в каких районах Тюмени можно снять самое дешевое жилье.