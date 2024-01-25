Не хватило места: в Тюменском районе не будут строить школу и детский сад

В ведомстве сообщили о других планах, находящихся в приоритете. Так, в областном бюджете на 2024–2026 годы определены средства на строительство школы с дошкольным отделением в поселке Московский и школы в селе Мальково. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.