nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

В деревне под Тюменью отказались строить школу и детский сад

Не хватило места: в Тюменском районе не будут строить школу и детский сад

25 января 2024, 03:34
Фото: 1MI

В деревне под Тюменью отказались строить школу и детский сад

В ближайшее время жители деревни Дударева могут не ждать строительства школы и детского сада. Однако власти рассказали о других проектах.

Администрация Тюменского района не заявляла о необходимости строительства школы и детского сада, а также о наличии под них необходимых земельных участков. Об этом рассказали в департаменте образования и науки региона «Ura.ru».

В ведомстве сообщили о других планах, находящихся в приоритете. Так, в областном бюджете на 2024–2026 годы определены средства на строительство школы с дошкольным отделением в поселке Московский и школы в селе Мальково. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

Власти также сообщили о строительстве школы в микрорайоне Ямальский. Таким образом планируется разгрузить школу №65. Финансирование на строительство предусмотрено.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новую дорогу. Она соединит Червишевский тракт и объездную.

Власти Тюмени рассказали, когда в районе Дома обороны построят школу
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени построят еще один мост через ТуруВ районе Лесобазы в Тюмени построят новую дорогуВ Тюмени в ближайшие годы построят новые храмы
#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Образование#Школа#Финансирование#Бюджеты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Подорожает на 20%»: эксперты прогнозируют рост цен на такси
Вчера, 09:32
Очные ставки и петиции: работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК
Вчера, 09:20
Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени
Вчера, 04:36
Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей
Вчера, 01:01
«Падение спроса и отмена льгот»: какие изменения ждут рынок недвижимости
Вчера, 07:04
«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»
23 января, 12:35