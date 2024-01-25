Не хватило места: в Тюменском районе не будут строить школу и детский сад

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Администрация Тюменского района не заявляла о необходимости строительства школы и детского сада, а также о наличии под них необходимых земельных участков. Об этом рассказали в департаменте образования и науки региона «Ura.ru».
В ведомстве сообщили о других планах, находящихся в приоритете. Так, в областном бюджете на 2024–2026 годы определены средства на строительство школы с дошкольным отделением в поселке Московский и школы в селе Мальково. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.
Власти также сообщили о строительстве школы в микрорайоне Ямальский. Таким образом планируется разгрузить школу №65. Финансирование на строительство предусмотрено.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новую дорогу. Она соединит Червишевский тракт и объездную.