Денег хватит: в тюменском микрорайоне построят новую школу

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В этом году планируется заключить контракт на строительство и проектирование здания школы. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона «Ura.ru».
В ведомстве отметили, что проектирование и строительство школы запланировано на 2024–2026 годы, необходимое для этого финансирование предусмотрено.
Также стало известно, что еще одна новая школа появится в районе Дома обороны. Строительство будет проводиться в 2025–2027 годах, в этом году продолжатся работы по подготовке участка.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят еще один мост через Туру. Разработка проектной документации завершится в этом году.