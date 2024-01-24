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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В тюменском микрорайоне построят новую школу

Денег хватит: в тюменском микрорайоне построят новую школу

24 января 2024, 07:22
Фото: 1MI

В тюменском микрорайоне построят новую школу

Новое общеобразовательное учреждение появится в микрорайоне Ямальский-1. Таким образом власти хотят уменьшить нагрузку на школу №65.

В этом году планируется заключить контракт на строительство и проектирование здания школы. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона «Ura.ru».

В ведомстве отметили, что проектирование и строительство школы запланировано на 2024–2026 годы, необходимое для этого финансирование предусмотрено.

Также стало известно, что еще одна новая школа появится в районе Дома обороны. Строительство будет проводиться в 2025–2027 годах, в этом году продолжатся работы по подготовке участка.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят еще один мост через Туру. Разработка проектной документации завершится в этом году.

В районе Лесобазы в Тюмени построят новую дорогу
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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Школа#Новости тюмени#План строительства#Любовь Селезнева
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