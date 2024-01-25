Не богоугодное, но уголовное: в Тюмени осудили мужчину за кражи из церквей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Суд установил, что в апреле 2023 года мужчина проникал в церкви Тобольска и Тюмени. По ночам он выносил оттуда деньги, серебряные кольца, кресты и цепи, а в одной из церквей также повредил дверь.
Суд назначил грабителю наказание в виде 2 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, в тюрьме он будет проходить лечение у врача-психиатра. Суд также обязал его выплатить потерпевшим более 260 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вынесли приговор бабушке. Ее признали виновной в пьяном ДТП, в котором пострадал ее внук.