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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Тюмени осудили мужчину за кражи из церквей

Не богоугодное, но уголовное: в Тюмени осудили мужчину за кражи из церквей

25 января 2024, 08:28
Фото: 1MI

В Тюмени осудили мужчину за кражи из церквей

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 27-летнему жителю Тобольска. Мужчина наворовал церковной утвари на 300 тысяч рублей.
Сюжет
Грабеж

Суд установил, что в апреле 2023 года мужчина проникал в церкви Тобольска и Тюмени. По ночам он выносил оттуда деньги, серебряные кольца, кресты и цепи, а в одной из церквей также повредил дверь.

Суд назначил грабителю наказание в виде 2 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, в тюрьме он будет проходить лечение у врача-психиатра. Суд также обязал его выплатить потерпевшим более 260 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вынесли приговор бабушке. Ее признали виновной в пьяном ДТП, в котором пострадал ее внук.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Кража#Церковь#Приговор#Психиатры#Грабеж#Кражи#Любовь Селезнева
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