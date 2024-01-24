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Тюменка отсудила у УК 200 тысяч за неубранный снег

Тюменка отсудила у управляющей компании 200 тысяч за неубранный снег

24 января 2024, 06:55
Фото: 1MI

Тюменка отсудила у УК 200 тысяч за неубранный снег

Из-за нерасчищенных дорог женщина получила перелом ноги. Кроме того, прервавшуюся беременность она считает еще одним результатом падения.
Сюжет
Суд

В марте 2023 года женщина шла возле дома, поскользнулась и упала. В результате падания она получила закрытый перелом лодыжки и ссадины. Помимо этого, на момент падения тюменка была беременна. Она потеряла ребенка на 9-10 неделе беременности и считает, что это — результат падения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

О своем падении тюменка сообщила в управляющую компанию, представитель которой посетил ее в тот же день. После этого УК на связь не выходила и никакой помощи пострадавшая не получила.

Суд удовлетворил исковые требования женщины частично: с управляющей компании взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и 50 тысяч штрафа.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени судится со стоматологией из-з неудачной операции. С учреждения она хочет взыскать 10 миллионов рублей.

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