Тюменка отсудила у управляющей компании 200 тысяч за неубранный снег

В марте 2023 года женщина шла возле дома, поскользнулась и упала. В результате падания она получила закрытый перелом лодыжки и ссадины. Помимо этого, на момент падения тюменка была беременна. Она потеряла ребенка на 9-10 неделе беременности и считает, что это — результат падения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.