Тюменка отсудила у управляющей компании 200 тысяч за неубранный снег

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В марте 2023 года женщина шла возле дома, поскользнулась и упала. В результате падания она получила закрытый перелом лодыжки и ссадины. Помимо этого, на момент падения тюменка была беременна. Она потеряла ребенка на 9-10 неделе беременности и считает, что это — результат падения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
О своем падении тюменка сообщила в управляющую компанию, представитель которой посетил ее в тот же день. После этого УК на связь не выходила и никакой помощи пострадавшая не получила.
Суд удовлетворил исковые требования женщины частично: с управляющей компании взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и 50 тысяч штрафа.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени судится со стоматологией из-з неудачной операции. С учреждения она хочет взыскать 10 миллионов рублей.