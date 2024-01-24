В Тюмени ищут инвестора для строительства Дома моды

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Проект подготовлен, осталось определить место строительства и найти инвесторов. Об этом «Тюменской линии» рассказала председатель комитета по легкой промышленности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Антоненкова.
«Дом моды — это технопарк легкой промышленности для синергии швейных и творческих мастерских, дизайнеров, конструкторов, образовательных центров, инноваций, исследований в области тканей, в целом промышленности. Наши дальнейшие шаги — это дизайн-проект, 3D-модель здания. Главное — определиться с местом. И далее можно строить — это где-то три года», — поделилась Антоненкова.
Она подчеркнула, что кадровый дефицит сейчас является насущной проблемой, поэтому в первом квартале 2024 года внимание будет уделено взаимодействию с профильными учебными заведениями.
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