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В Тюмени хотят построить Дом моды

В Тюмени ищут инвестора для строительства Дома моды

24 января 2024, 03:00
Фото: 1MI

В Тюмени хотят построить Дом моды

Дом моды будет предназначен для специалистов легкой промышленности и дизайнеров. На его строительство требуются 2.5 миллиарда рублей.

Проект подготовлен, осталось определить место строительства и найти инвесторов. Об этом «Тюменской линии» рассказала председатель комитета по легкой промышленности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Антоненкова.

«Дом моды — это технопарк легкой промышленности для синергии швейных и творческих мастерских, дизайнеров, конструкторов, образовательных центров, инноваций, исследований в области тканей, в целом промышленности. Наши дальнейшие шаги — это дизайн-проект, 3D-модель здания. Главное — определиться с местом. И далее можно строить — это где-то три года», — поделилась Антоненкова.

Она подчеркнула, что кадровый дефицит сейчас является насущной проблемой, поэтому в первом квартале 2024 года внимание будет уделено взаимодействию с профильными учебными заведениями.

Ранее «Наш город» рассказал, почему в Тюмени не будут строить метро. Городские власти назвали главные причины.

В Тюмени возник дефицит участков для загородного строительства
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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Мода#Новости тюмени#Строительный бизнес#Финансирование#Инвестиции#Любовь Селезнева
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