Возможны разрушения и подтопления: власти пояснили, почему в Тюмени не будет метро

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Как пояснили в администрации города, из-за особенностей местности, существует большой риск подтопления или разрушения. Кроме того, процесс строительства метрополитена достаточно сложный и трудоемкий — на возведение метро может уйти порядка двух десятков лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году построят более 40 новых дорожных развязок и тоннелей. На дорожные работы за этот период будет потрачено более 546 миллиардов рублей.