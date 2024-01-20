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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Тюмени не будут строить метро из-за неподходящего качества почвы

Возможны разрушения и подтопления: власти пояснили, почему в Тюмени не будет метро

20 января 2024, 05:28
Фото: 1MI

В Тюмени не будут строить метро из-за неподходящего качества почвы

Городские власти не планируют строительство метрополитена вследствие нецелесообразности такого объекта — почва в Тюмени не позволяет воплотить данную идею в жизнь.

Как пояснили в администрации города, из-за особенностей местности, существует большой риск подтопления или разрушения. Кроме того, процесс строительства метрополитена достаточно сложный и трудоемкий — на возведение метро может уйти порядка двух десятков лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году построят более 40 новых дорожных развязок и тоннелей. На дорожные работы за этот период будет потрачено более 546 миллиардов рублей.

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