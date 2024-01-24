Итоги дня в Тюмени: новая школа, миллиард за вечеринку, депутат продал бизнес

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
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Updated Сегодня, 17:17
Новое общеобразовательное учреждение появится в микрорайоне Ямальский-1. Таким образом власти хотят уменьшить нагрузку на школу №65.
Проектирование и строительство школы запланировано на 2024–2026 годы. В правительстве региона заверили, необходимое финансирование для строительства нового учебного заведения заложено в бюджет области.
Один из самых богатых депутатов Тюменской облдумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин избавился от заграничных активов, а именно от своего бизнеса в Германии.
«Весь иностранный бизнес я продал. Иначе бы не смог работать депутатом в Тюменской облдуме на постоянной основе», — отметил политик.
На сегодня Пискайкин является соучредителем компании «Кволити-Тюмень», а также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный» и базой отдыха «Эльдорадо».
В Лефортофский суд Москвы обратился Юрий Рябцев. По мнению истца Юрия Рябцева, участники вечеринки своими откровенными нарядами и поведением, нарушили не только ряд законов, но и оскорбили жителей страны, которые стараются привить своим детям семейный ценности.
Также тюменец напомнил, что Роскомнадзор нашёл признаки ЛГБТ-пропаганды в некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки в «Мутаборе».
Средства, взысканные судом, общественник просит в порядке правопреемства (уступки требования) перечислить на специальный счет для формирования избирательного фонда кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.
«Проведение указанного мероприятия сродни сюжету произведения Пушкина А.С. „Пир во время чумы“, поскольку во время всеобщего покаяния перед Рождеством Христовым и страданиями людей на линии боевого соприкосновения оно оскорбляет уважение ценности жизни человека и является кощунственным и мерзким», — пояснил Юрий Рябцев в своем заявлении.
Девятиклассник из Тюмени решил убить «однокашника» за то, что тот проявил внимание к его девушке. Своими планами он поделился с одноклассником, напугав его.
«Парень просто рассказал о диалоге классруку, она — полицейским. Те нашли в его телефоне заметки о случаях стрельбы в школах и переписку с девочкой из параллели. Пара обсуждала, как жестоко обойдутся с одноклассником за внимание в её сторону», — сообщают инсайдеры.
При обыске у парня нашли чертежи оружия, пневма и тетрадь, в которой он писал собственной кровью. В отношении школьника возбуждены два уголовных дела, сам он пока находится в ПНД.
Житель Ханты-Мансийского автономного округа, который входит в состав Тюменской области, сорвал крупный куш в лотерее «Рапидо». Сумма его выигрыша составляет более 38 млн рублей.
«Суперприз в „Рапидо“ забрал победитель из Ханты-Мансийского округа! Участник купил билет на 10 тиражей и добавил одно дополнительное число во втором игровом поле, из-за чего его выигрыш увеличился на 450 тыс. рублей и составил 38 098 974 рублей!», — пояснили организаторы лотереи.
Имя счастливчика пока неизвестно. За своим призом он еще не обратился.