Очные ставки и петиции: работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В течение двух часов к мальчику никто не подходил, и он был вынужден самостоятельно искать врачей.
Мама мальчика Алиса А. намерена привлечь к ответственности врачей медучреждения. Тюменка отмечает, что обращения уже направлены во все контролирующие инстанции, в том числе Следственный комитет. Тюменские силовики эту историю уже взяли на контроль — сегодня состоится очная ставка с заведующей отделением Инфекционной больницы.
Кроме того, накануне на портале change.org мама пострадавшего тюменца разместила петицию о халатном отношении врачей медучреждения с целью привлечения к данной проблеме внимания контролирующих органов.
«Обращаем внимание на произвол, творящийся в стенах указанного учреждения, низкие стандарты оказания медицинской помощи пациентам. Невнимательное и поверхностное отношение к исполнению своих обязанностей работников Учреждения, а то и явное их бездействие. Помощь пациентам оказывается в неполном объеме, данные об ее оказании фальсифицируются», — сказано в петиции.
По словам мамы юного тюменца, с так называемым беспределом, происходящем в детском отделении Инфекционной больнице уже столкнулись многие родители. В социальных сетях уже неоднократно горожане сообщали о случаях неоказания и некачественного оказания надлежащей медицинской помощи детям, находящимся в Областной инфекционной клинической больнице. Также сообщалось, что в учреждении размещают больных с разными инфекционными заболеваниями в одной палате и в коридорах, что увеличивает риск распространения инфекции.
«Полагаем, что такие действия умышлены, медперсонал больницы осознанно поступает таким образом, для того чтобы пациенты писали отказ от лечения», — отмечено в петиции.
Указано, что врачи занимаются приписками в медицинские карты больных и выписных эпикризов, фальсифицируют анализы и температурные листы. Также имеются случаи неверной постановки диагнозов и задержки назначения необходимых процедур, таких как компьютерная томография, что привело к осложнениям у пациентов, увеличению сроков выздоровления, отягощению текущего состояния здоровья и даже смерти.
«Единичные заявления и обращения жителей Тюмени и Тюменской области в департамент здравоохранения Тюменской области в отношении руководящего, среднего и младшего медицинского персонала за хамское и халатное отношение ситуацию не меняют. Призываем соответствующие органы провести проверку условий в учреждении и принять меры для улучшения качества медицинского обслуживания граждан», — отмечено в документе.
Напомним, инцидент с оставленным без присмотра несовершеннолетним ребенком в Областной инфекционной больнице произошел 5 января и получил широкую огласку. В медучреждении тогда «Нашему Городу» сообщили, что все обвинения в адрес медперсонала являются ложными.