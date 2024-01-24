Очные ставки и петиции: работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК

По словам мамы юного тюменца, с так называемым беспределом, происходящем в детском отделении Инфекционной больнице уже столкнулись многие родители. В социальных сетях уже неоднократно горожане сообщали о случаях неоказания и некачественного оказания надлежащей медицинской помощи детям, находящимся в Областной инфекционной клинической больнице. Также сообщалось, что в учреждении размещают больных с разными инфекционными заболеваниями в одной палате и в коридорах, что увеличивает риск распространения инфекции.