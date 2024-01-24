nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК

Очные ставки и петиции: работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК

24 января 2024, 09:20
Фото: 1MI

Работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК

Скандал, произошедший в новогодние каникулы в детском отделении Областной инфекционной больницы Тюмени, получил продолжение. Напомним, врачи медучреждения оставили без присмотра ребенка с температурой под 40.

В течение двух часов к мальчику никто не подходил, и он был вынужден самостоятельно искать врачей.

Мама мальчика Алиса А. намерена привлечь к ответственности врачей медучреждения. Тюменка отмечает, что обращения уже направлены во все контролирующие инстанции, в том числе Следственный комитет. Тюменские силовики эту историю уже взяли на контроль — сегодня состоится очная ставка с заведующей отделением Инфекционной больницы.

Кроме того, накануне на портале change.org мама пострадавшего тюменца разместила петицию о халатном отношении врачей медучреждения с целью привлечения к данной проблеме внимания контролирующих органов.

«Обращаем внимание на произвол, творящийся в стенах указанного учреждения, низкие стандарты оказания медицинской помощи пациентам. Невнимательное и поверхностное отношение к исполнению своих обязанностей работников Учреждения, а то и явное их бездействие. Помощь пациентам оказывается в неполном объеме, данные об ее оказании фальсифицируются», — сказано в петиции.

По словам мамы юного тюменца, с так называемым беспределом, происходящем в детском отделении Инфекционной больнице уже столкнулись многие родители. В социальных сетях уже неоднократно горожане сообщали о случаях неоказания и некачественного оказания надлежащей медицинской помощи детям, находящимся в Областной инфекционной клинической больнице. Также сообщалось, что в учреждении размещают больных с разными инфекционными заболеваниями в одной палате и в коридорах, что увеличивает риск распространения инфекции.

В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
Узнать подробнее
«Полагаем, что такие действия умышлены, медперсонал больницы осознанно поступает таким образом, для того чтобы пациенты писали отказ от лечения», — отмечено в петиции.

Указано, что врачи занимаются приписками в медицинские карты больных и выписных эпикризов, фальсифицируют анализы и температурные листы. Также имеются случаи неверной постановки диагнозов и задержки назначения необходимых процедур, таких как компьютерная томография, что привело к осложнениям у пациентов, увеличению сроков выздоровления, отягощению текущего состояния здоровья и даже смерти.

«Единичные заявления и обращения жителей Тюмени и Тюменской области в департамент здравоохранения Тюменской области в отношении руководящего, среднего и младшего медицинского персонала за хамское и халатное отношение ситуацию не меняют. Призываем соответствующие органы провести проверку условий в учреждении и принять меры для улучшения качества медицинского обслуживания граждан», — отмечено в документе.

Напомним, инцидент с оставленным без присмотра несовершеннолетним ребенком в Областной инфекционной больнице произошел 5 января и получил широкую огласку. В медучреждении тогда «Нашему Городу» сообщили, что все обвинения в адрес медперсонала являются ложными.

Читайте также:
«Защищал мирное население»: в зоне СВО погиб житель Тюменской области«Тараканы и убитые вагоны»: в каких поездах ездят тюменцы и где прячут новые составы?В Тюмени на Старотобольском тракте загорелся КамАЗ. Видео
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Врачи#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Больницы#Петиция#Инфекционная больница
Подпишитесь
«Вспомним 90-е?»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные годы
Вчера, 01:39
«Рыба вымрет, река иссохнет?»: как глобальное потепление влияет на состояние Туры
Вчера, 06:47
Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени
Сегодня, 04:36
Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей
Сегодня, 01:01
«Падение спроса и отмена льгот»: какие изменения ждут рынок недвижимости
Сегодня, 07:04
«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»
Вчера, 12:35