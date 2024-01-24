Депутат Тюменской облдумы продал заграничный бизнес ради карьеры политика

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Продать бизнес в Германии ему пришлось ради работы в областной думе. Об этом он рассказал «Ура.ру».
«Весь иностранный бизнес я продал. Иначе бы не смог работать депутатом в Тюменской облдуме на постоянной основе», — пояснил политик.
По информации издания, отказаться от иностранных активов Владимира Пискайкина попросило правительство Тюменской области. Бизнесмен согласился, тем более, в России за ним числятся гораздо больше активы. Пискайкин является соучредителем компании «Кволити-Тюмень», а также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный» и базой отдыха «Эльдорадо».
Напомним, Владимир Пискайкин был кандидатом в губернаторы Тюменской области. На пост главы региона он баллотировался от партии «Справедливая Россия — За правду».