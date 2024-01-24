Депутат Тюменской облдумы продал заграничный бизнес ради карьеры политика

По информации издания, отказаться от иностранных активов Владимира Пискайкина попросило правительство Тюменской области. Бизнесмен согласился, тем более, в России за ним числятся гораздо больше активы. Пискайкин является соучредителем компании «Кволити-Тюмень», а также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный» и базой отдыха «Эльдорадо».