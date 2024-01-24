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Updated Сегодня, 14:15

Депутат Тюменской облдумы продал заграничный бизнес ради карьеры политика

Депутат Тюменской облдумы продал заграничный бизнес ради карьеры политика

24 января 2024, 14:09
Фото: 1MI
Один из самых богатых депутатов Тюменской облдумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин избавился от заграничных активов.

Продать бизнес в Германии ему пришлось ради работы в областной думе. Об этом он рассказал «Ура.ру».

«Весь иностранный бизнес я продал. Иначе бы не смог работать депутатом в Тюменской облдуме на постоянной основе», — пояснил политик.
Фото: Владимир Пискайкин/телеграм

По информации издания, отказаться от иностранных активов Владимира Пискайкина попросило правительство Тюменской области. Бизнесмен согласился, тем более, в России за ним числятся гораздо больше активы. Пискайкин является соучредителем компании «Кволити-Тюмень», а также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный» и базой отдыха «Эльдорадо».

Напомним, Владимир Пискайкин был кандидатом в губернаторы Тюменской области. На пост главы региона он баллотировался от партии «Справедливая Россия — За правду».

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#Общество#Политика#Ирина Швецова#Владимир Пискайкин
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