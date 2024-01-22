Инсайдер: Тюменскую облдуму собирается покинуть самый богатый депутат из ЯНАО

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
О том, что он собирается сдать свой мандат сообщил 72.RU со ссылкой на своего инсайдера, близкого к тюменскому истеблишменту.
«Игорь Нак хочет покинуть областную думу. У него есть бизнес-интересы за границей. Кроме этого, ходят слухи, что у него есть недвижимость в Австрии», — цитирует издание своего собеседника.
Игорь Нак — генеральный директор АО «Ямалтрансстрой» — один из самых крупных подрядчиков окружных властей. По итогам 2021 года он был самым богатым депутатом среди коллег по ЯНАО и ХМАО. Его доход тогда составил 92,2 млн рублей. В собственности не нем тогда числились две квартиры площадью 128,7 и 57,1 квадратных метров.