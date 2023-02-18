Составлен список самых богатых депутатов Тюменской областной Думы

В тройку самых богатых парламентариев региона также вошли Юрий Баранчук и Владимир Пискайкин. Владимир Пискайкин за 2021 год заработал более 87 миллионов рублей. В собственности у парламентария четыре земельных участка, в том числе один в Германии, общей площадью более 388 тысяч квадратных метров, две квартиры в Германии, доля в квартире в Болгарии, одна квартира в России, а также три парковочных места в Германии.