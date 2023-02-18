Составлен список самых богатых депутатов Тюменской областной Думы

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
«Наш Город» решил вспомнить имена самых богатых тюменских депутатов за последние три года.
2021 год
По итогам 2021 года самым богатым депутатов Тюменской области стал прндставитель партии «Единая Россия» Игорь Нак. Его доход за 2021 год увеличился почти на 20 миллионов рублей до 92,2 миллионов рублей. В собственности у депутата имелось две квартиры площадью 128 и 57 квадратных метров.
В тройку самых богатых парламентариев региона также вошли Юрий Баранчук и Владимир Пискайкин. Владимир Пискайкин за 2021 год заработал более 87 миллионов рублей. В собственности у парламентария четыре земельных участка, в том числе один в Германии, общей площадью более 388 тысяч квадратных метров, две квартиры в Германии, доля в квартире в Болгарии, одна квартира в России, а также три парковочных места в Германии.
Доход Баранчука за 2021 года составил более 74 миллионов рублей. В собственности у депутата имелись 9 земельных участков, жилой дом площадью более 540 квадратных метров, две квартиры площадью 74 и 107 квадратных метров, несколько нежилых зданий, газопровод, два мотоцикла, два грузовых автомобиля с прицепами и один легковой.
2020 год
По итогам 2020 года самым богатым депутатом Тюменской областной думы стал единоросс Дмитрий Горицкий. За 2020 год он заработал 849 миллионов рублей.
В собственности у парламентария тогда было четыре земельных участка общей площадью более 108 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 199 квадратов, квартира (256,5 квадратных метров), два гаража, два машиноместа и два автомобиля Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes S 560.
Второе место в рейтинге самых богатых депутатов Тюменской облдумы занимал Богдан Богославец. За 2020 год его доход превысил 133 миллионов рублей. В собственности у депутата тогда находилось порядка 70 единиц спецтехники — краны, прицепы, грузовики, внедорожники Toyota и Lexus.
Кроме того, в собственности у Богославца имелось более полусотни земельных участков, несколько жилых и нежилых зданий, доля в многоквартирном доме, газопровод и железнодорожные пути протяженностью порядка 1 километра.
На третьем месте расположился справедливоросс Владимир Пискайкин. За 2020 год он заработал 96,86 миллионов рублей. В собственности у депутата имелось три земельных участка в России общей площадью 388,9 квадратов, один участок в Германии, 3 квартиры в России, две в Германии и одна квартира в Болгарии.
2019 год
В 2019 году также на первом и втором местах в списке самых богатых депутатов располагались Дмитрий Горицкий и занимал Богдан Богославец с доходами 1,14 миллиардов рублей и 147 миллионов рублей соответственно.
Третье место занимал народный избранник от Югры, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов с доходом 132,6 миллионов рублей. В собственности у депутата имелись два жилых дома с земельными участками и гаражами, пять квартир, автомобили Porsche и Мерседес Benz, квадроцикл и моторная лодка.