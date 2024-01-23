День кадровых изменений: в Тобольске назначили нового замглавы администрации

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Максим Афанасьев представил нового заместителя — Василия Кожедуба. До назначения заместителем главы администрации Кожедуб был председателем Общественной палаты Тобольска.
«Василий Владимирович будет курировать направление предпринимательской деятельности и инвестиции, в частности — департамент экономики, а также вопросы, связанные с общественными объединениями: территориальное общественное самоуправление, социально ориентированные некоммерческие организации, Общественную палату, инициативные группы и объединения, в первую очередь — молодежные», — рассказали в администрации города.
Кожедуб начинал свою карьеру с преподавания, а позже работал в сфере здравоохранения.
Ранее «Наш город» сообщал, что новым заместителем начальника ГИБДД Тюменской области назначили подполковника Артема Сотникова. На должность он заступил после работы на посту начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени