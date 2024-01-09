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Новым замначальника ГИБДД Тюменской области стал подполковник Артем Сотников

Новым замначальника ГИБДД Тюменской области стал подполковник Артем Сотников

9 января 2024, 12:51
Фото: 1MI
На пост заместителя начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области назначен подполковник полиции Артем Сотников. Об этом сегодня, 9 января, рассказали в пресс-службе ведомства.
подполковник полиции Артем Сотниковподполковник полиции Артем Сотников
подполковник полиции Артем Сотников
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

В новом статусе подполковник будет курировать вопросы регистрационно-экзаменационной работы, технического и дорожного надзора. На должность Сотников заступил после работы на посту начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени, на который заступил в 2022 году.

В целом его стаж работы в ГИБДД составляет порядка 17 лет. На службу в МВД он пришел в 2006 году инспектором полка ДПС ГИБДД. Также Артем Сотников успел получить два высших образования юридическое и техническое.

Подполковник женат, воспитывает сына и дочь.

Напомним, в конце 2023 года сменилось руководство в управлении МВД по Тюменской области. Новым начальником ведомства стал полковник Александр Смирнов, который до этого руководил главком полиции в Чукотском АО.

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#Общество#Ирина Швецова#ГИБДД#Назначения#Назначение
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