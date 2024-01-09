Новым замначальника ГИБДД Тюменской области стал подполковник Артем Сотников

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В новом статусе подполковник будет курировать вопросы регистрационно-экзаменационной работы, технического и дорожного надзора. На должность Сотников заступил после работы на посту начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени, на который заступил в 2022 году.
В целом его стаж работы в ГИБДД составляет порядка 17 лет. На службу в МВД он пришел в 2006 году инспектором полка ДПС ГИБДД. Также Артем Сотников успел получить два высших образования юридическое и техническое.
Подполковник женат, воспитывает сына и дочь.
Напомним, в конце 2023 года сменилось руководство в управлении МВД по Тюменской области. Новым начальником ведомства стал полковник Александр Смирнов, который до этого руководил главком полиции в Чукотском АО.