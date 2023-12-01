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Тюменский СПИД-центр возглавила Евгения Семенюк

На должность главврача тюменского СПИД-центра назначена Евгения Семенюк

1 декабря 2023, 16:47
Фото: 1MI

Тюменский СПИД-центр возглавила Евгения Семенюк

Главным врачом областного Центра профилактики и борьбы со СПИД назначена Евгения Семенюк. К своими новым обязанностям она приступила 1 декабря, сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения региона.
Евгения Семенюк назначена главврачом СПИД-центра Евгения Семенюк назначена главврачом СПИД-центра
Евгения Семенюк назначена главврачом СПИД-центра
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

До этого Евгения Николаевна заместителем главврача областной инфекционной клинической больницы. Также у нее большой опыт работы с инфекционными болезнями. Она оказалась в числе первых российских медиков, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией и два года руководила моноинфекционным госпиталем.

Евгения Семенюк заняла место главврача СПИД-Центра вместо Владимира Романова, который возглавил станцию скорой медпомощи.

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