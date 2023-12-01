На должность главврача тюменского СПИД-центра назначена Евгения Семенюк

До этого Евгения Николаевна заместителем главврача областной инфекционной клинической больницы. Также у нее большой опыт работы с инфекционными болезнями. Она оказалась в числе первых российских медиков, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией и два года руководила моноинфекционным госпиталем.