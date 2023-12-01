На должность главврача тюменского СПИД-центра назначена Евгения Семенюк

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
До этого Евгения Николаевна заместителем главврача областной инфекционной клинической больницы. Также у нее большой опыт работы с инфекционными болезнями. Она оказалась в числе первых российских медиков, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией и два года руководила моноинфекционным госпиталем.
Евгения Семенюк заняла место главврача СПИД-Центра вместо Владимира Романова, который возглавил станцию скорой медпомощи.