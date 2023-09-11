Объявлено имя нового губернатора Тюменской области

В 2018 году Александра Моора поддержали 816 тысяч 253 избирателя или 65,86%. Кандидат на пост губернатора Тюменской области в 2018 году Артем Зайцев от ЛДПР набрал 161 тысячу 68 голосов или 12,99%. За кандидата от КПРФ Ивана Левченко свои голоса отдали 159 тысяч 81 человек или 12,83%. Владимир Пискайкин набрал 5,77%, или 71 тысячу 569 голосов избирателей.