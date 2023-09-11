Объявлено имя нового губернатора Тюменской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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За действующего губернатора проголосовал 1 миллион 66 тысяч 587 избирателей по итогам обработки 99,8% протоколов.
Кандидат в губернаторы от КПРФ Иван Левченко набрал 7,93% голосов, кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин — 3,63%, кандидат от ЛДПР Денис Садовников — 8,25%.
Явка на выборах губернатора Тюменской области составила 50,76% избирателей. Заметим, что в 2018 году явка на губернаторский выборах была ниже — тогда в голосовании участие приняли 49,1% жителей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО.
В 2018 году Александра Моора поддержали 816 тысяч 253 избирателя или 65,86%. Кандидат на пост губернатора Тюменской области в 2018 году Артем Зайцев от ЛДПР набрал 161 тысячу 68 голосов или 12,99%. За кандидата от КПРФ Ивана Левченко свои голоса отдали 159 тысяч 81 человек или 12,83%. Владимир Пискайкин набрал 5,77%, или 71 тысячу 569 голосов избирателей.