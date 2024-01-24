Еще один житель Тюменской области выиграл в лотерею огромные деньги

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
«Суперприз в „Рапидо“ забрал победитель из Ханты-Мансийского округа! Участник купил билет на 10 тиражей и добавил одно дополнительное число во втором игровом поле, из-за чего его выигрыш увеличился на 450 тыс. рублей и составил 38 098 974 рублей!», — пояснили организаторы лотереи.
Победитель пока еще не обратился за своим призом. Известно, что счастливый билет он купил на сайте и указал номер телефона, зарегистрированный в Югре.
В 2024 году это уже второй крупный лотерейный приз, доставшийся тюменцам. Первый — миллиард рублей — выиграли в новогоднем розыгрыше семья Семеновых. Кстати, в областной центр они переехали их ХМАО. За своим призом они обратились спустя две недели после того, как стали известны результаты лотереи.