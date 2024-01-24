Еще один житель Тюменской области выиграл в лотерею огромные деньги

В 2024 году это уже второй крупный лотерейный приз, доставшийся тюменцам. Первый — миллиард рублей — выиграли в новогоднем розыгрыше семья Семеновых. Кстати, в областной центр они переехали их ХМАО. За своим призом они обратились спустя две недели после того, как стали известны результаты лотереи.