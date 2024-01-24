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Еще один житель Тюменской области выиграл в лотерею огромные деньги

Еще один житель Тюменской области выиграл в лотерею огромные деньги

24 января 2024, 15:51
Фото: 1MI
Житель Ханты-Мансийского автономного округа, который входит в состав Тюменской области, выиграл суперприз в лотерее «Рапидо». Сумма его выигрыша составляет свыше 38 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 24 января, от пресс-службы «Столото».
«Суперприз в „Рапидо“ забрал победитель из Ханты-Мансийского округа! Участник купил билет на 10 тиражей и добавил одно дополнительное число во втором игровом поле, из-за чего его выигрыш увеличился на 450 тыс. рублей и составил 38 098 974 рублей!», — пояснили организаторы лотереи.
Фото: «Столото"/ВКонтакте

Победитель пока еще не обратился за своим призом. Известно, что счастливый билет он купил на сайте и указал номер телефона, зарегистрированный в Югре.

В 2024 году это уже второй крупный лотерейный приз, доставшийся тюменцам. Первый — миллиард рублей — выиграли в новогоднем розыгрыше семья Семеновых. Кстати, в областной центр они переехали их ХМАО. За своим призом они обратились спустя две недели после того, как стали известны результаты лотереи.

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#Общество#Ирина Швецова#Лотерея
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