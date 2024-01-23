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В Тюменской области не хватает инженеров-строителей

В Тюменской области возник дефицит инженеров-строителей

23 января 2024, 02:43
Фото: Midjourney

В Тюменской области не хватает инженеров-строителей

Темпы строительства новых домов в Тюмени могут снизиться из-за нехватки специалистов. Застройщикам не хватает инженеров, руководителей проектов и проектировщиков.
«Очень мало приходит новых людей работать в эту сферу, плюс требования у компаний сейчас неслабые. У нас, например, есть потребность в инженерах технадзора, сметчиках и руководителях проектов. Деньги готовы предложить вполне конкурентные, но требуем опыт от пяти лет. Люди с таким опытом уже, как правило, при деле», — рассказал «Ura.ru» анонимный источник из сферы строительства.

Свою роль сыграла и пандемия, которая показала все плюсы удаленной работы: после работы на дому человеку будет нелегко вернуться в офис. К тому же, многие работодатели не учитывают конкурентность по зарплате.

На данный момент на сферу строительства приходятся 16% от общего количества предложений о работе. Потребность в строителях в регионе выросла на 59%, а предлагаемая им зарплата — на 17%.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам предлагают работать упаковщиками наггетсов и котлет вахтой. За 60 смен работодатель обещает до 150 тысяч рублей.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Строительный бизнес#Зарплата#Дефицит#Вакансии#Рабочие вакансии#Любовь Селезнева
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