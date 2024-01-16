«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах

Однако нагрузки в связи с этим меньше не становится. Число учеников растет, а дефицит учителей усугубляется. Причем еще в 2019 в Минпросвещения согласились, что в некоторых регионах нагрузка на педагога достигает 1,8 ставки и ее необходимо снизить ее до 1,3, при том не снижая зарплату.