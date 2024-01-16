«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
О кадровом голоде в тюменской системе образования уже говорил и губернатор области Александр Моор. По его мнению причинами дефицита педагогов могли стать резкое увеличение количества новых учеников и новых учебных заведений.
«За последние 5 лет численность школьников выросла на 50 тысяч человек. За тот же срок в регионе открылись 30 новых образовательных учреждений», — отмечал Моор.
Однако социолог Наталья Девлешова уверена в том, что на сложившуюся ситуацию также оказывает влияние опасность работы педагога и непростые условия труда.
«Многие обладатели педагогического образования отказываются от работы по профессии из-за страха. Множественные ситуации с внезапными увольнениями из-за фотографий в соцсетях снижают привлекательность профессии. Также молодых специалистов смущает отношение руководства, которое часто не защищает права учителей, а встает на сторону родителей в конфликтных ситуациях», — говорит эксперт.
Как рассказал Кирилл Фомин, отучившийся на учителя истории, мужчин пугает вероятность обвинения в домогательствах, которые могут не иметь ничего общего с действительностью.
«У меня у одногруппника, который работает по специальности, был случай, кода ему старшеклассницы угрожали обвинением в домогательствах, если тот не исправит им оценки. К тому же по новостям я вижу, что многих мужчин обвиняют в подобном. Понимаю, что порою это реальный факт, но иногда из доказательств только слова ученика и его мамы, а от такого обвинения, даже, если его официально снимут, будет не отмыться», — говорит Фомин.
А по мнению Полины Усмановой, которая могла бы работать учителем начальных классов, обязательств у педагога значительно больше, чем вознаграждений.
«Я смогла лишь 4 месяца отработать и уволилась. В частности из-за ситуации, когда на меня пожаловалась мама мальчика, которому я поставила плохую отметку за поведение из-за того, что он скакал по партам и обижал девочек. В итоге та мама сообщила об этом директору и тот без раздумий лишил меня премии и даже не разобрался в ситуации. Хотя это родитель своего ребенка не воспитал», — говорит бывший учитель.
Стоит отметить, что по данным Минпросвещения, женщины составляют около 89% педагогического состава в школах России.
Жалуются потенциальные педагоги и на низкую зарплату. В школе предметники получают около 50-60 тысяч рублей, что ниже среднего показателя по области и уступает оплате труда в других сферах, где применимо аналогичное образование.
«И пахать там за эти деньги нужно 24/7. А с моим филологическим образованием я могу пойти в рекламу, SMM, корректуру или даже библиотечную систему, где мне будут платить значительно больше при меньшей нагрузке», — говорит выпускница филологического факультета Анастасия Мерзлякова.
По данным Росстата, в 2023 году педагог получал 53 637 рублей в месяц без учета доплат за классное руководство. Стоит отметить, что зарплаты у педагогов все же растут, но они оказываются ниже средней заработной платы по стране. Так с 2021 года по 2023 заработок учителей стабильно держится ниже общего среднего показателя.
Однако нагрузки в связи с этим меньше не становится. Число учеников растет, а дефицит учителей усугубляется. Причем еще в 2019 в Минпросвещения согласились, что в некоторых регионах нагрузка на педагога достигает 1,8 ставки и ее необходимо снизить ее до 1,3, при том не снижая зарплату.
«Сейчас в школе один педагог может замещать двух. Это огромная нагрузка, ведь педагог не только ведет уроки и проверяет тетради, он строит образовательный план, заполняет кучу документом и зачастую еще и занимается классным руководством», — рассказала бывший учитель обществознания и истории Светлана Григорьева.
Для того, чтобы педагогов в школах региона становилось больше, в Тюменской области запланировали до 2026 года увеличить количество целевых и бюджетных мест в вузах и ссузах. Однако, как уверена социолог Девлешова, этих мер недостаточно и они дадут результат совсем нескоро.
«Нам нужно повышать зарплаты, повышать престиж профессии. Вот, например, у северных городов есть программы, по которым многие ребята, которые получили образование в Тюмени, могут вернуться и получить подъемные средства и даже жилплощадь. Нужно и в регионе развивать желание у выпускников оставаться в области и работать здесь, для этого нужны меры поддержки», — считает социолог.
Также психолог Петр Зосимов рекомендует вводить в школах курсы для действующих педагогов, которые помогут им справиться со стрессом и непростыми ситуациями, возникающими в ходе работы. В добавок стоит вести работу и над общим восприятием образа учителя, необходимо снизить требования к социальным сетям и образу жизни учителя, чтобы за посещение магазина нижнего белья, бара или публикацию фото в купальнике люди не теряли работу.