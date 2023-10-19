В Тюмени дети обнаружили личные видео своего учителя

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
По сообщениям портала 72.ru, родители обеспокоены поведением школьного учителя из Тюмени. В социальных сетях дети нашли видеоролики, на которых молодой наставник занят непристойностями в одном из баров города. Родители также считают, что увольнения одного только учителя мало — нужно уволить еще и директора, поскольку тот принимал этого человека на работу.
Родители детей уже написали коллективную жалобу и готовы отправить ее в школу. Учитель еще не в курсе о предъявляемых к его персоне претензиях, однако злосчастные видео уже удалены с его публичной страницы.