В Тюмени дети обнаружили личные видео своего учителя

По сообщениям портала 72.ru, родители обеспокоены поведением школьного учителя из Тюмени. В социальных сетях дети нашли видеоролики, на которых молодой наставник занят непристойностями в одном из баров города. Родители также считают, что увольнения одного только учителя мало — нужно уволить еще и директора, поскольку тот принимал этого человека на работу.