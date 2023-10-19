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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Тюмени дети обнаружили личные видео своего учителя

В Тюмени дети обнаружили личные видео своего учителя

19 октября 2023, 14:56
Фото: 1MI
Личная жизнь молодого школьного учителя может стать поводом для увольнения. Родители детей считают, что такому человеку не стоит работать в учебном заведении.
Сюжет
Дети

По сообщениям портала 72.ru, родители обеспокоены поведением школьного учителя из Тюмени. В социальных сетях дети нашли видеоролики, на которых молодой наставник занят непристойностями в одном из баров города. Родители также считают, что увольнения одного только учителя мало — нужно уволить еще и директора, поскольку тот принимал этого человека на работу.

Родители детей уже написали коллективную жалобу и готовы отправить ее в школу. Учитель еще не в курсе о предъявляемых к его персоне претензиях, однако злосчастные видео уже удалены с его публичной страницы.

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#Общество#Тюмень#Дети#Школа#Родители#Увольнение#Бар#Дмитрий Балобанов
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