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Published Сегодня, 02:17

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Updated Сегодня, 02:19

Папы тюменских школьников дежурят на переменах в школе

На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников

23 ноября 2023, 02:17
Фото: Midjourney

Папы тюменских школьников дежурят на переменах в школе

Эксперимент пока проводится только в одной школе. Если опыт окажется удачным, его распространят и на другие учебные заведения.
Сюжет
Дети

В тюменской школе №9 проводится эксперимент: там на переменах ежедневно дежурит Совет надежных отцов. Сами школьники заметили, что с появлением в школе пап в коридорах стало спокойнее. Дежурят отцы в нерабочее время.

В городском департаменте образования изданию «72.ru» рассказали, что если опыт окажется удачным, его предложат распространить на все школы.

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Папы вступают на дежурство по два-три человека. Они следят за порядком не только на переменах, но и на уроках, благодаря чему ученики стали меньше опаздывать. За школьниками следят и во время прогулок после уроков, конфликтов на улицах также стало меньше.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменский школьник стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». Николай Криванков любит играть в шахматы, увлекается робототехникой и разводит свиней.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школа#Школьники#Тюменцы#Эксперимент#Любовь Селезнева
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