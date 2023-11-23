На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
В тюменской школе №9 проводится эксперимент: там на переменах ежедневно дежурит Совет надежных отцов. Сами школьники заметили, что с появлением в школе пап в коридорах стало спокойнее. Дежурят отцы в нерабочее время.
В городском департаменте образования изданию «72.ru» рассказали, что если опыт окажется удачным, его предложат распространить на все школы.
Папы вступают на дежурство по два-три человека. Они следят за порядком не только на переменах, но и на уроках, благодаря чему ученики стали меньше опаздывать. За школьниками следят и во время прогулок после уроков, конфликтов на улицах также стало меньше.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменский школьник стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». Николай Криванков любит играть в шахматы, увлекается робототехникой и разводит свиней.