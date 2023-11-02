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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Тюменские школьники отдыхают на каникулах, разбивая окна автобусов ледяными глыбами

Тюменские школьники отдыхают на каникулах, разбивая окна автобусов ледяными глыбами

2 ноября 2023, 07:08
Фото: Артем Шершнев / 1MI
На каникулах подростки развлекают себя хулиганством. Поставили их на место стражи порядка и составленный протокол.

Малолетние хулиганы бросили ледяную глыбу в автобус №39. Как сообщает Телеграм-канал «ЧС Тюмень Z», от удара лобовое стекло транспорта треснуло.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Вьюжной. Подростки успели закидать снежками и льдом еще два автобуса и маршрутное такси.

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На место были вызваны полицейские, они составили протокол.

Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, которую устроил тюменский подросток. Несовершеннолетний водитель влетел в большегруз. В ДТП погибли три человека.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Подростки#Тюменцы#Хулиганство#Вандализм#Подростковая преступность#Любовь Селезнева
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