Тюменские школьники отдыхают на каникулах, разбивая окна автобусов ледяными глыбами

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Малолетние хулиганы бросили ледяную глыбу в автобус №39. Как сообщает Телеграм-канал «ЧС Тюмень Z», от удара лобовое стекло транспорта треснуло.
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Вьюжной. Подростки успели закидать снежками и льдом еще два автобуса и маршрутное такси.
На место были вызваны полицейские, они составили протокол.
Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, которую устроил тюменский подросток. Несовершеннолетний водитель влетел в большегруз. В ДТП погибли три человека.