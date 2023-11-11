«Может случиться трагедия»: тюменские школьники устроили экстремальные игры на льдуь

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние полторы недели произошло несколько случаев провалов под лед. В первом происшествии в Тобольском районе всё закончилось трагически. 30 октября тело утонувшего рыбака после проведения поисковых работ на озере Грязнуха обнаружили спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.