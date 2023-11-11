«Может случиться трагедия»: тюменские школьники устроили экстремальные игры на льдуь

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
«Если уйдут под лед, добежать с близлежащих домов на спасение быстро не получится! Родители, поговорите с детками, объясните, что это небезопасно», — обратились очевидцы к родителям школьников.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние полторы недели произошло несколько случаев провалов под лед. В первом происшествии в Тобольском районе всё закончилось трагически. 30 октября тело утонувшего рыбака после проведения поисковых работ на озере Грязнуха обнаружили спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.
2 ноября в пятом часу вечера в Заводоуковске очевидцы не дали произойти трагедии, вытащив школьника, провалившегося под лед на городском водоеме.
В Уватском районе в начале ноябре утонул мужчина. По предварительным данным, супруг сотрудницы ТОСЭР.