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Тюменские школьники устроили экстремальные игры на льду

«Может случиться трагедия»: тюменские школьники устроили экстремальные игры на льдуь

11 ноября 2023, 12:32
Фото: 1MI

Тюменские школьники устроили экстремальные игры на льду

У школьников Вагайского района появилась новая забава — экстремальное катание на велосипедах по неокрепшему льду на водоеме. По словам местных жителей, дети уже второй день практикуют такие игры.
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Дети
Видео: Типичный Тобольск
«Если уйдут под лед, добежать с близлежащих домов на спасение быстро не получится! Родители, поговорите с детками, объясните, что это небезопасно», — обратились очевидцы к родителям школьников.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние полторы недели произошло несколько случаев провалов под лед. В первом происшествии в Тобольском районе всё закончилось трагически. 30 октября тело утонувшего рыбака после проведения поисковых работ на озере Грязнуха обнаружили спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

2 ноября в пятом часу вечера в Заводоуковске очевидцы не дали произойти трагедии, вытащив школьника, провалившегося под лед на городском водоеме.

В Уватском районе в начале ноябре утонул мужчина. По предварительным данным, супруг сотрудницы ТОСЭР.

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