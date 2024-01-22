Аналитики рассказали, сколько тюменцев смогли добиться повышения в 2023 году

Наиболее стабильным 2023 год был для работников в возрасте от 35 до 44 лет, так как у 60% из них должность не изменилась. Повысили 14% работников 18-24 лет и 12% сотрудников 25-34 лет. Чаще всего понижение касалось тюменцев старше 45 лет — 12%.