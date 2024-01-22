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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В 2023 году повысили каждого десятого тюменца

Аналитики рассказали, сколько тюменцев смогли добиться повышения в 2023 году

22 января 2024, 06:21
Фото: Midjourney

В 2023 году повысили каждого десятого тюменца

Каждого десятого жителя Тюменской области — 11%, повысили в 2023 году. Некоторым же не повезло: часть тюменцев столкнулась с понижением в должности.

Чаще всего с повышением поздравляли руководителей — 15% и специалистов по закупкам — 14%. В то же время 11% тюменцев столкнулись с понижением в должности, поделились результатами опроса аналитики hh.ru.

Наиболее стабильным 2023 год был для работников в возрасте от 35 до 44 лет, так как у 60% из них должность не изменилась. Повысили 14% работников 18-24 лет и 12% сотрудников 25-34 лет. Чаще всего понижение касалось тюменцев старше 45 лет — 12%.

41% отпрошенных отметили, что в 2023 году стали зарабатывать больше, у 24% зарплата не изменилась. Еще 22% рассказали, что стали зарабатывать меньше.

Ростом зарплат в ушедшем году могли похвастаться работники сфер строительства, финансов, науки и образования, а также специалисты по управлению персоналом. Падение доходов чаще всего замечали медики.

Также выяснилось, что почти половина тюменцев вынуждена подрабатывать. В основном дополнительные источники заработка ищут люди в возрасте до 18 и от 55 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вырос спрос на строителей. Потребность в них выросла на 59%, а предлагаемая им зарплата — на 17%.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Зарплаты#Повышение#Любовь Селезнева
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