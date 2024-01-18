Вывозили «КамАЗом»: со склада под Тюменью похитили 15 тонн зерна

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Выяснилось, что оба задержанных являются работниками предприятия — водитель и оператор. Они знали, что склад с зерном не охраняется и не заперт.
Сначала мужчины нашли покупателя и убедили его, что зерно принадлежит им. После, взяв у заказчика «КамАЗ», злоумышленники в вечернее время загрузили в сортировочном комплексе пшеницу и вывезли с территории. За зерно они получили 60 тысяч рублей.
Похищенная пшеница, машина и деньги изъяты. Мужчинам грозят до пяти лет тюрьмы, на данный момент они находятся под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени шесть человек задержали за разбойное нападение. Они ограбили молодого человека, с которым познакомились по переписке.