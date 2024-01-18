Вывозили «КамАЗом»: со склада под Тюменью похитили 15 тонн зерна

Сначала мужчины нашли покупателя и убедили его, что зерно принадлежит им. После, взяв у заказчика «КамАЗ», злоумышленники в вечернее время загрузили в сортировочном комплексе пшеницу и вывезли с территории. За зерно они получили 60 тысяч рублей.